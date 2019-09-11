THY’den öğrenci indirimi

THY 15 EYLÜL’DEN İTİBAREN KKTC – TC ARASINDAKİ GELİŞ GİDİŞLERDE VE TÜRKİYE’DEKİ İÇ SEFERLERDE KKTC-TC UYRUKLU 12-27 YAŞ ARALIĞINDAKİ TÜM ÖĞRENCİLERE YÜZDE 15 İNDİRİM UYGULAYACAK

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE OKUYAN KKTC UYRUKLU ÖĞRENCİLER DE TÜRKİYE İÇ SEYAHATLERİNDE TÜRKİYE-KKTC ARASINDAKİ SEFERLERDE BU HAKKA SAHİP OLACAK

KKTC VE TÜRKİYE DIŞINA SEYAHAT EDECEK ÖĞRENCİLER VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER THY’NİN ANLAŞMALI SEYAHAT ACENTELERİNE BAŞVURMALARI HALİNDE YÜZDE 10 ÖĞRENCİ İNDİRİMİ VE YÜZDE 40’TAN FAZLA BAGAJ HAKKINA SAHİP OLACAK

EĞİTİM BAKANI ÇAVUŞOĞLU’DAN DEĞERLENİRME: “BU ADIMLARIN, ÜLKE YÜKSEKÖĞRENİMİNE MUTLAKA OLUMLU GETİRİSİ OLACAK. UYGULAMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VE ÜLKEYE HAYIRLI OLSUN”

Türk Hava Yolları (THY), 15 Eylül’den itibaren KKTC – TC arasındaki geliş gidişlerde ve Türkiye’deki iç seferlerde KKTC-TC uyruklu 12-27 yaş aralığındaki tüm öğrencilere yüzde 15 indirim uygulayacak.

Üçüncü ülkelerde okuyan KKTC uyruklu öğrenciler de Türkiye iç seyahatlerinde Türkiye-KKTC arasındaki seferlerde bu hakka sahip olacak.

KKTC ve Türkiye dışına seyahat edecek öğrenciler ve uluslararası öğrenciler THY’nin anlaşmalı seyahat acentelerine başvurmaları halinde yüzde 10 öğrenci indirimi ve yüzde 40’tan fazla bagaj hakkına sahip olacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Kurul Sözcüsü Kudret Özersay tarafından duyurulan kararı değerlendirdi.

Çavuşoğlu, uygulamanın üniversite öğrencilerine ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, “Bu adımların, ülke yükseköğrenimine mutlaka olumlu getirisi olacak. YÖK ile imzalanan protokolle başlayan yükseköğrenim alanındaki iyileştirmeler ve öğrenci memnuniyeti yaratmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın öğrencilerin sıkıntı yaşamasına neden olan bilet fiyatları konusunda YÖK ile yazıştığını, THY ile temas gerçekleştirdiğini anımsatarak THY’nin KKTC-TC arasındaki geliş gidişlerde ve iç sefer uçuşlarında yüzde 15 öğrenci indirimi uygulamasına geçileceğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara ziyaretinde, bu konuyu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini ve bu sıkıntıların giderilmesi adına sürecin hızlandırdığını kaydeden Nazım Çavuşoğlu, “Yapılan girişimlerle, alınan kararlarla, attığımız bu adımlar, ülke yükseköğrenimine mutlaka olumlu getirisi olacak. YÖK ile imzalanan protokolle başlayan yükseköğrenim alanındaki iyileştirmeler ve öğrenci memnuniyeti yaratmaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ortaya koydukları iyi niyet ve KKTC yükseköğrenimine katkı koyan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Ersin Tatar YÖK Başkan Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve Türk Hava Yolları yönetimine teşekkür etti.