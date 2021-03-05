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Thrones Clup kurşunlama zanlısına beraat

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Thrones Clup içerisinde güvenlik görevlisi Yasin Sarıkoç’u sağ kasığından tabanca ile vurup ağır yaraladığı iddiasıyla aleyhinde müebbet hapis öngören ağır yaralama suçlamasıyla hakkında dava dosyalanan ve ağır ceza mahkemesinde yargılanan İsmail Mavideniz aleyhindeki karar bugün açıklandı.

05 Mart 2021 Cuma 18:57
Thrones Clup kurşunlama zanlısına beraat
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MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE YARGILANIYORDU

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İSMAİL MAVİDENİZ’E BERAAT KARARI

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5 Ekim 2019 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren Thrones Clup içerisinde güvenlik görevlisi Yasin Sarıkoç’u sağ kasığından tabanca ile vurup ağır yaraladığı iddiasıyla aleyhinde müebbet hapis öngören ağır yaralama suçlamasıyla hakkında dava dosyalanan ve ağır ceza mahkemesinde yargılanan İsmail Mavideniz aleyhindeki karar bugün 05.03.21 tarihinde açıklandı. Ağır ceza mahkemesi Mavideniz’e aleyhine getirilen suçlardan beraat kararı verdi.

Haziran 2020 tarihinden beri hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevinde bulunan Mavideniz olayın meydana geldiği günden sonra kayıplara karışmış ve 8 ay sonra arandığını bilmediği ve yeni öğrendiği gerekçesiyle polise giderek teslim olmuştu.

Tutuklandıktan sonra mahkeme huzuruna çıkarılarak ilk tahkikatı yapılan ve ağır ceza mahkemesine havale edilen dosya ile ilgili savunmanın tutuksuz yargılanma talebi iddia makamı tarafından kabul görülmemiş ve çekişmeli geçen teminat duruşmasında Mavideniz’in hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi kararı çıkmıştı.

Haziran 2020 tarihinde bugüne değin merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Mavideniz ile ilgili karar bugün Gazimağusa’da oturumlarına devam eden ağır ceza mahkemesi heyeti tarafından verildi ve Mavideniz’e aleyhindeki suçlamalardan Beraat kararı çıktı.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Thrones Clupİsmail Mavideniz
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