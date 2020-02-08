Thrones Club'ta eğlence doruklara çıktı
Kıbrıs’ın eğlencede en gözde mekanı olan Thrones Club’da geçtiğimiz gece JAN B ve DJ UFUK setap başında çaldıkları parçalarla eğlenceyi tavan yaptı.
Kıbrıs’ın eğlencede en gözde mekanı olan Thrones Club’da geçtiğimiz gece JAN B ve DJ UFUK setap başında çaldıkları parçalarla eğlenceyi tavan yaptı.
Thrones Club'ta eğlence doruklara çıktı
Kıbrıs’ın eğlencede en gözde mekanı olan Thrones Club’da geçtiğimiz gece JAN B ve DJ UFUK setap başında çaldıkları parçalarla eğlenceyi tavan yaptı.