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Thrones Club'ta eğlence doruklara çıktı

Kıbrıs’ın eğlencede en gözde mekanı olan Thrones Club’da geçtiğimiz gece JAN B ve DJ UFUK setap başında çaldıkları parçalarla eğlenceyi tavan yaptı.

Thrones Club'ta eğlence doruklara çıktı

Kıbrıs’ın eğlencede en gözde mekanı olan Thrones Club’da geçtiğimiz gece JAN B ve DJ UFUK setap başında çaldıkları parçalarla eğlenceyi tavan yaptı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 17:11
Thrones Club'ta eğlence doruklara çıktı

Thrones Club'ta eğlence doruklara çıktı

Kıbrıs’ın eğlencede en gözde mekanı olan Thrones Club’da geçtiğimiz gece  JAN B ve DJ UFUK setap başında çaldıkları parçalarla eğlenceyi tavan yaptı.

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NorthernLand Group bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa’nın gözde club’larından Thrones Club ‘ta Jan B ve Dj Ufuk’un çaldığı müzikleri dinlemeye gelenler sabaha kadar eğlencenin tadını çıkardı. (MHA)

Son Güncelleme: 08.02.2020 18:17
Anahtar Kelimeler:
NorthernLand GroupThrones Club
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