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Thomas Bechınger Sergisi Arucad Art Space’te Pazartesi Açılacak

Lefkoşa, 8 Mart 19 (.): Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Lefkoşa’daki etkinlik mekânı Art Space, 11 Mart Pazartesi akşamı 18.00’de Alman sanatçı Thomas Bechinger’i ağırlayacak.

Thomas Bechınger Sergisi Arucad Art Space’te Pazartesi Açılacak

Lefkoşa, 8 Mart 19 (.): Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Lefkoşa’daki etkinlik mekânı Art Space, 11 Mart Pazartesi akşamı 18.00’de Alman sanatçı Thomas Bechinger’i ağırlayacak.

08 Mart 2019 Cuma 15:59
Thomas Bechınger Sergisi Arucad Art Space’te Pazartesi Açılacak

Lefkoşa, 8 Mart 19 (.): Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Lefkoşa’daki etkinlik mekânı Art Space, 11 Mart Pazartesi akşamı 18.00’de Alman sanatçı Thomas Bechinger’i ağırlayacak.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Art Rooms Sanat Galerisi'nin 8-31 Mart tarihleri arasında “Karşılaşmalar” isimli sergisine ev sahipliği yapacağı Alman sanatçı Thomas Bechinger, ARUCAD Art Space’te sergisinin içeriği ve sanatı hakkında bilgi vererek katılımcılarla sohbet de edecek.
THOMAS BECHINGER KİMDİR?
1960 Konstanz doğumlu Bechinger, 1981-1988 yıllarında Münih Sanat Akademisi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, Royal College of Art London ve Düsseldorf Sanat Akademisi gibi tanınmış akademilerde eğitim aldı. 2010'dan itibaren Stuttgart Devlet Sanat Akademisi'nde profesörlük yapan sanatçı, Münih ve Stuttgart'ta yaşıyor.
(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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