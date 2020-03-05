The İnternational American Elementary School’da okuma bayramı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı The American Elementary School birinci sınıf öğrencileri, okuma belgelerini GAÜ Millennium Senato Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen törenle aldı.

Okuma Bayramı, İstiklal Marşı ve GAÜ Marşının söylenmesi ile başladı. Ardından Elementry School Müdürü Fatoş Mertekçi tarafından “Hoşgeldiniz” konuşması gerçekleşti.



Törende öğrenciler önce Türkçe ve İngilizce okuma parçalarını okuyarak, ardından birinci sınıf öğrencileri tarafından Fransızca “Les jours de la semaine de Pierre Lozere” ve İngilizce “Reading Song” ve “The Hokey Pokey” şarkıları söylendi. Törenin sonunda öğrencilere okuma belgeleri takdim edildi.