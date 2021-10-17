The Internatıoal Amerıcan Elementary School'dan sokak hayvanları yararına yardım kampanyası

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı The International American Elementary School, Sokak Hayvanları Yararına Yardım kampanyası düzenledi.

The International American Elementary School'dan yapılan açıklamada; “Düzenlediğimiz kampanya kapsamında Hayvan Refahı haftası için kedi ve köpek maması topladık. 4. Sınıf öğrencilerimiz de bu bağışları Girne Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü. Bizler bu gibi faaliyetlerle ihtiyacı olan dört ayaklı dostlarımıza nasıl bakılacağını öğreniyoruz” dedi.