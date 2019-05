The American Nursery School “Okul dışarıda günü”nü coşku ile kutladı

The American Nursery School öğrencileri 23 Mayıs’ta ‘Okul Dışarıda Günü’ kapsamında Alsancak Milli Parkında eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdi.

The American Nursery School okul idaresinden yapılan açıklamada; “The American Nursery School olarak bir gün değil her gün çocukların açık havada oyun oynamasını destekliyoruz. “Okul Dışarıda Günü”, açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak ve ilham vermek için yapılan küresel bir kampanyadır. Tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirilen günde binlerce okul sınıflarını açık havaya taşıdılar. Açık havada öğrenim, çocukların sağlığını iyileştirir, öğrenme ile arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve çevreleriyle daha kuvvetli bağlar kurmalarını sağlar. Oyun oynamak yalnızca dayanıklılık, ekip çalışması ve yaratıcılık gibi kritik yaşam becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların çocukluklarından zevk almalarının merkezinde yer alır. Çünkü oyun, çocuğun en öncelikli uğraşı ve hakkıdır. Bizle rde ‘Okul Dışarıda Günü’ etkinlikleri kapsamında sınıflarını açık havaya taşıyıp derslerini oyun oynayarak öğrenmeleri çağrısına The American Nursery School idarecileri ve öğretmenleri olarak kayıtsız kalamazdık.”