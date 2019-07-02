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Thalassemia Derneği Başkanlığına Yeniden Varoğlu Seçildi

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Thalassemia Derneği Başkanlığına yeniden Ahmet Varoğlu seçildi.

Thalassemia Derneği Başkanlığına Yeniden Varoğlu Seçildi

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Thalassemia Derneği Başkanlığına yeniden Ahmet Varoğlu seçildi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:01
Thalassemia Derneği Başkanlığına Yeniden Varoğlu Seçildi

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Thalassemia Derneği Başkanlığına yeniden Ahmet Varoğlu seçildi.

Thalassemia Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre,  Derneğin Olağan Genel Kurulunda, 26. dönem yetkili organları belirlendi ve ardından görev dağılımı yapıldı.

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Yetkili organlardaki görev dağılımları şöyle: 

Yönetim Kurulu: Başkan Ahmet Varoğlu, Asbaşkan: Çigdem Beşevlerli, Genel Sekreter Selma Orhon, Veznedar Mustafa Tuncel, Faal Üyeler Nadire Ak, Fatma Sürer, Suziye Balkay, Arif Özsaidoğlu, Derya Güven. 
                     
Denetim Kurulu: Halit Güneşel, Asuman Özsayar, Ahmet Yeşilpınar, Ülviye Beşer (yedek üye)

Disiplin Kurulu: Sertunç Tuncel, Neşe Aksit, Şöhret Özsayar, Dilek Çağlar  (yedek üye).

(HUR/HA)

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