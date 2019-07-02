Thalassemia Derneği Başkanlığına Yeniden Varoğlu Seçildi

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Thalassemia Derneği Başkanlığına yeniden Ahmet Varoğlu seçildi.
Thalassemia Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin Olağan Genel Kurulunda, 26. dönem yetkili organları belirlendi ve ardından görev dağılımı yapıldı.
Yönetim Kurulu: Başkan Ahmet Varoğlu, Asbaşkan: Çigdem Beşevlerli, Genel Sekreter Selma Orhon, Veznedar Mustafa Tuncel, Faal Üyeler Nadire Ak, Fatma Sürer, Suziye Balkay, Arif Özsaidoğlu, Derya Güven.
Denetim Kurulu: Halit Güneşel, Asuman Özsayar, Ahmet Yeşilpınar, Ülviye Beşer (yedek üye)
Disiplin Kurulu: Sertunç Tuncel, Neşe Aksit, Şöhret Özsayar, Dilek Çağlar (yedek üye).
(HUR/HA)