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Thalassaemia Derneği, İstihdam Sorununu Dikkat Çekmek İçin Çalışma Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yapacak

03 Kasım 2022 Perşembe 18:15
Thalassaemia Derneği, İstihdam Sorununu Dikkat Çekmek İçin Çalışma Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yapacak

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, 10 farklı Çalışma Bakanına ilettikleri halde sonuç alamadıkları kamuya engelli istihdam edilmemesini sorununu 7 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapacakları basın açıklamasında yeniden dile getireceklerini belirtti.

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, devlete 16 yıldır engelli istihdam edilmediğine işaret ederek, engelli bireylerin devletin verdiği sosyal maaşla geçindiğini anımsattı ve “Verilen maaşlar ilaçlarımıza gidiyor” dedi.

Engelliler yıllardır görmezden geldiğini ancak kamuya istihdamın sürdüğünü belirten Çiğdem Beşevlerli, yetkili makamlardan randevu alamadıklarını da savundu.

Beşevlerli, “Kimse bize cevap vermedi, verseler de istihdam olmayacağını biliyoruz. Bu ülkede olmayan tek şey engelli istihdamı ve engellerin kaldırılması” dedi.

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Son Güncelleme: 03.11.2022 20:38
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