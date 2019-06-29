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Thalassaemia Derneği, 26’ncı Dönem Olağan Genel Kurulu’nu yaptı

Thalassaemia Derneği, 26’ncı Dönem Olağan Genel Kurulu’nu yaptı

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:19
Thalassaemia Derneği, 26’ncı Dönem Olağan Genel Kurulu’nu yaptı

Thalassaemia Derneği bugün 26’ncı Dönem Olağan Genel Kurulu’nu dernek binasında yaptı.

Genel Kurul’un açılışında konuşan Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, 15 Ocak 1978’den bu yana derneğin 41 yılı geride bıraktığını anlatarak, köklü başarılara imza attıklarını söyledi.

Varoğlu, Thalassaemialı yeni doğan olmaması ve mevcut hastaların da tedavileri için yıllarca mücadele verdiklerini ifade ederek, başarıların yanı sıra daha birçok eksiklikleri bulunduğunu, mücadelenin süreceğini kaydetti.

Ülkedeki Thalassaemia hastalığının kontrol altına alınarak bitirildiğini de belirten Varoğlu, bunun ‘hastalık tamamen bitti’ anlamı taşımadığını, mücadelenin süreceğini, hastalığın her zaman Sağlık Bakanlıkları’nın gündeminde olması gerektiğini söyledi.

Varoğlu’nun konuşmasının ardından, Thallasaemia nedeniyle hayatlarını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.

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Ardından Thalassaemia Bilim Kurulu Üyesi Genetik Uzmanı Mustafa Yazman başkanlığındaki divan oluşturuldu.

Yazman, 1980 yılı öncesi ve sonrası KKTC’de Thalassaemia hastalığında yaşanan süreci anlatarak, testler ve tedaviler sayesinde hastalıkla doğumun sonlandığını söyledi.

Genel Kurul’da söz alan Kızılay Kan Bağışı Birim Yönetim Şefi Gizem Özşen de, ülke genelinden toplanan kanların kan bankasına götürüldüğünü anlatarak, bunların ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtımının yapıldığını söyledi.

Özşen, hastalar dışında sürekli kan alması gerekenler bulunduğuna da işaret ederek, herkesi düzenli kan bağılı yapmaya davet etti.

Konuşmaların ardından faaliyet ve mali raporlar okunarak aklandı.

Son Güncelleme: 29.06.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
Thalassaemia Derneği
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