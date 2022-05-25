Thalassaemia Bağışçısı Kazanım Birimi'nden kan bağışı kampanyası

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Thalassaemia Bağışçısı Kazanım Birimi, talasemi hastaları için kan bağışlarının artırılması amacıyla Lefkoşa’da kan bağışı etkinliği düzenledi.

Kan bankasında düzenlenen etkinlikte konuşan Thalassaemia Derneği Başkanı ve Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi Sorumlusu Çiğdem Beşevlerli, Sağlık Bakanlığı tarafından 2 sene önce kurulan Thalassaemia Kan Bağışçısı Birimi’nin bugün ikinci kan bağış kampanyası yaptığını kaydetti.

Birimin ülkede 150 talasemi hastasının kesintisiz tedavilerini almasını sağlamak amacıyla kurulduğunu dile getiren Beşevlerli, Sağlık Bankası ve Kan Bankası’nın kendilerine çok büyük destek olduklarını vurguladı.

Kan bankasının özveriyle çalışıp, kan bulurken kendilerinin de onların yükünü hafifletmek ve halka kan bağış bilincini kazandırmak için çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Beşevlerli, kan bağış kampanyalarının diğer sivil toplum örgütlerine ve kurumlara örnek olmasını temenni etti.

Beşevlerli, Medpronics Ecza Deposu direktörü Nergis Arabacıoğlu’na yanlarında çalışan 30 kişinin kan bağışına sebep olmasından dolayı çok teşekkür etti.

Medpronics Ecza Deposu direktörü Nergis Arabacıoğlu, kan bağışında bulunmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini ve bundan sonra da kan bağışını geleneksel hale getirip, kan ihtiyacı olanlara destek olmak istediklerini söyledi.

Arabacıoğlu ayrıca, her sağlıklı bireyin kan bağışında bulunması ve hayat kurtarması gerektiğine inandığını kaydetti.

-Salman

Kan Bankası Şube Amiri Ziya Salman da konuşmasında, birimin yaptığı çalışmaların kendilerine çok büyük fayda sağladığını ve eksik kanların tamamlanmasının sağlandığını kaydetti.

Bugünkü kampanyada, Medpronics Ecza Deposu personelinin kan bağışı yapıldığını dile getiren Salman, bu çalışmadan dolayı katkı koyanlara teşekkür ederek, çalışmaların devamını diledi.

Konuşmaların ardından Thalassaemia Derneği Başkanı ve Thalassaemia Kan Bağışçısı Birim Sorumlusu Çiğdem Beşevlerli, Medpronics Ecza Deposu direktörü Nergis Arabacıoğlu’na teşekkür belgesi takdim etti.