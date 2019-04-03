TGYD: “Mağusa Devlet Hastanesi bölgesindeki yolun tek yöne çevrilmesi büyük yanlış”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği (TGYD) Gazimağusa Devlet hastanesi bölgesindeki “ölüm yolu” olarak nitelendirdiği yolun tek yöne çevrilmesinin büyük yanlış olduğunu iddia etti.

Dernekten yapılan açıklamada, tek yönlü yolların sürati artırdığı ve seyahat süresini uzattığı, bu nedenle birçok sürücünün tek yön uygulamasına uymayacağı ileri sürüldü.

Açıklamada, yaklaşık altı ay önce Gazimağusa Belediyesi bünyesinde, Karayolları Dairesi de dahil ilgili tüm paydaşlarla birlikte teknik bir çalışma başlatıldığı ve trafik güvenliğini birincil öncelik olarak öngören kapsamlı bir çözüm üretildiği ifade edilerek, “Bu çözüm yaklaşımı, yolun sanayi bölgesinin bitiminden başlayarak hastaneye kadar olan tehlikeli virajın bulunduğu bölümün trafiğe kapatılmasını ve ayrıca yolun eski Mağusa-Lefkoşa yolu ile kesiştiği noktada bir çember inşa edilmesini içermekteydi” denildi.

Açıklamada, bu hazırlanmış projeyi değerlendirmek yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının komsiyona tek yön kararı aldırtarak büyük bir yanlışı uygulamaya koyduğu iddia edildi.

Açıklamada, “yapılması gerekenin; Gazimağusa Belediyesi bünyesinde trafik güvenliğini birincil öncelik yaparak geliştirilmiş projenin kademeli olarak uygulanması olduğu” görüşü ifade edildi.