Tetikçiliğe soyundu!

Adam dövme suçundan ağır cezada yargılanan Bulut Akacan şimdi de gazetesi vasıtasıyla saygın makam ve kişilere karşı karalama kampanyası başlattı.

Akacan Çarşamba günü gazetesi Haberci’nin manşetinde Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu zan altında bırakmak amacıyla 3 adet villa yaptırdığını imalı bir şekilde haber yaparak yıpratma amacı güderken haber polis teşkilatında büyük tepki ile karşılandı.

Haberci Gazetesi dün de Kaymakamlık ve müsteşarlık görevlerini başarıyla yaptıktan sonra müşavir olan ve dün de Kooperatif Şirketler Mukkayyidi görevine atanan Kemal Deniz Dana’na çamur atarak şaibeli olduğu iması vermeye çalıştı.

Sağlık Bakanlığı’ndaki müsteşarlık görevinde başarılı icraatları ile tanınan Kemal Deniz Dana KIBRIS MANŞET’e yaptığı açıklamada şaibe iddialarını yalanlarken yasal yollara baş vuracağını söyleyerek haberin birileri tarafından sakıtlı olarak yaptırıldığını söyledi.

Yaşanan tüm gelişmeler de gösteriyor ki daha üç gibi kısa bir süre önce kurulan ve maaş ödeme sıkıntısı çekmeye başlayan Akacan’ın sahibi olduğu Haberci Gazetesi bazı rantlar karşılığında karanlık güçlerin güdümüne girerek medya etik kurallarının dışına çıkıp tetikçiliğe soyundu.

Bu arada KIBRIS MANŞET’e ulaşan bilgilere göre Bulut Akacan’ın gazetenin medya grup başkanı olarak adı geçen paparazzi yapımcısı Bilbay Eminoğlu ile ters düştüğü ve bazı sohbetlerde kendisini kovduğunu söylediği belirtiliyor.

Bilbay Eminoğlu’nun da bazı mekanlarda yaptığı konuşmalarda Haberci Gazetesi’nin BulutAkacan’la ilgisi olmadığını gazetenin tek sahibinin kendisi olduğunu iddia ettiği patronu hakkında ileri konuştuğu ifade ediliyor.