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Tetikçi turist çıktı

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden AdamÖldürmeye Tesebbüs,Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu,Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Tetikçi turist çıktı

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden AdamÖldürmeye Tesebbüs,Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu,Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:14
Tetikçi turist çıktı

Tetikçi turist çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren genç ve deneyimli Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, zanlı Emre Yalçın’ın Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden AdamÖldürmeye Tesebbüs,Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu,Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlarında methaldar olduğunu söyledi. Polis Lefkoşa da Atatürk CaddesiYenişehir'de faaliyet gösteren ve Yusuf Kısa'nın direktörü olduğu Gifa Airways isimli işyeri önüne gelen ve ülkemize Türkiye’den gelen turist statüsünde bulunan zanlı Emre Yalçın’ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 7.65 mm çapındaki tabanca ile konu isyerinden çıkıp iş yerinikapatmaya çalışan işyeri sahibinin kardeşi Lefkoşa'da sakin Serkan Kısa’nın üzerine doğrultup öldürmek kastıylapervasızca 8 el ateş edip adı edileni sol ön kolundan bir kez vurmaksuretiyle ağır şekilde yaraladığını mahkemeye aktardı. Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın ateş edilen mermilerin konu iş yerinin ön kısmında bulunan cam duvarına isabet etmesi neticesinde camların kırılıp hasara uğramasına sebep olduğunu belirtti. Polis olay sonrası yaralanan müşteki Serkan Kısa’nın Ambulans ilekaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi ortopedi servisinde müşahedealtına alınıp yapılan ameliyat sonucuna sol koluna isabet edip kolundakalan merminin çıkarılarak emare alındığını söyledi.

Polis müfettiş muavini Durmuş Aydın zanlının Lefkoşa Adli Şube ve Lefkoşa ÇÖŞ ekibinin gerçekleştirdiği geniş çaplı soruşturma neticesinde 2 Şubat tarihinde saat 00.45’de Girne'de Vuni Place hotelindepolar bölgesinde saklandığı yerde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve olayda kullanılan tabanca ile zanlının giymekte olduğu siyahrenk montun Lefkoşa’da zanlının attığı yeri göstermesi üzerine bulunarak emra zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Aydın ayrıca olay yerinde 8 adet boş kovan ve 7 adet mermi çekirdeğinin saplandıkları yerden çıkarılarak emre yapıldığını, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın meselenin ciddi olup soruşturmanın halen devam ettiğini zanlının konu tabancayı kimden veya nerden aldığının araştırılacağını bu suçu işlerken kimlerle işlediğinin araştırılacağını belirterek ilk etapda soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı pişman olduğunu kimseyi öldürmek istemediğini korkutmak maksafı ile çamlara ateş ettiğini yaralana  kişi öldürmek istemediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
TetikçiTurist
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