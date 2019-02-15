Tetikçi 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet verenMüfettiş Muavini Durmuş Aydın, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş eden Emre Yalçın’a silahı temin eden zanlı Mesut Okur ile silahı teslim eden Şükrü Dipdere’nin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Polis müfettiş muavini Durmuş Aydın zanlı Emre Yalçın’ın iki gönüllü ifade verdiğini, cep telefonunun inceleneceğini belirtti. Zanlı Emre Yalçın’ın KKTC’ye 28 Ocak’ta giriş yaptığını söyleyen Aydın, yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının halen araştırıldığını kaydetti. Aydın, tahkikatın halen devam ettiğine vurgu yapıp, zanlı Emre Yalçın’ındört gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı Emre Yalçın’ın 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Süleymanoğlu, diğer iki zanlını iseyargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, ikişer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 8 biner TL nakdi teminat yatırmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi