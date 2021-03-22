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Test sonucu pozitif hemşire sayısı artıyor!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de yaptığı açıklamasında, 5’i Acil Durum Hastanesi ve 2’si Ayaktan Tanı’da olmak üzere koronavirüse yakalanan hemşire sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 11:50
Test sonucu pozitif hemşire sayısı artıyor!
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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına konuk olarak, salgınla mücadele konusunda son durumu değerlendirdi.

Bakan Üstel, 5’i Acil Durum Hastanesi ve 2’si Ayaktan Tanı Merkezi’nde olmak üzere koronavirüse yakalanan hemşire sayısının toplam 7’ye yükseldiğini açıkladı.

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Temaslıların izole altına alındığını belirten Üstel, “İnsanlar Acil Durum Hastanesi ile ilgili telaş yapmasın. Test sonucu pozitif çıkan hemşire ve doktor arkadaşlarımızı izole altına aldık” dedi.

Üstel, söz konusu hemşire ve doktorların aşılarının ikinci dozlarını yaptıklarını, bu nedenle belirtilerinin hafif seyrettiğini ifade etti.

Üstel, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner’in, gerekli sayıda doktor ve hemşireyi hastaneye takviye ettiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 22.03.2021 12:52
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelKıbrıs PostasıPandemi Hastanesi Hemşireler
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