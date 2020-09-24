banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
457.914
DOLAR
7.6705
STERLİN
9.8538
EURO
8.9323
Kıb-Tek hurda araçlara mı kaldı!
Kıb-Tek hurda araçlara mı kaldı!
Bravo El-Sen
Bravo El-Sen
Ersin Tatar Fahrettin Koca’yı çatır çatır kullandı
Ersin Tatar Fahrettin Koca’yı çatır...
Arıklı adaylıktan çekilir mi?
Arıklı adaylıktan çekilir mi?
banner376

Test sonuçları negatif

Güzelyurt Polis Müdürlüğü personeline Covid-19 testi yapıldı

24 Eylül 2020 Perşembe 12:04
Test sonuçları negatif
banner337
banner351

 Güzelyurt Polis Müdürlüğü personeline Covid-19 testi yapıldı

banner341
Sağlık Bakanlığı'na bağlı tarama ekibi tarafından, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde görev yapan polis mensubu  (itfaiye ve sivil hizmet görevlileri dahil) toplam 206 çalışanına, Covid-19 Korona virüs tespiti ile ilgili PCR testleri yapıldı. Yapılan tüm testlerin sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

banner360
Son Güncelleme: 24.09.2020 12:44
Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Polis Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkurt'un ölüm sebebi kalp ve akciğer
Erkurt'un ölüm sebebi kalp ve akciğer
Girne'de bugün ücretsiz PCR testi
Girne'de bugün ücretsiz PCR testi
Tatar: “Öğrenciler adaya getirilmelidir”
Tatar: “Öğrenciler adaya getirilmelidir”
Erhürman: “Hitler tipi propagandaya hayır”
Erhürman: “Hitler tipi propagandaya hayır”
Sos’ten “bir Tık İyilik” Kampanyası: “gelin İyiliği Çoğaltalım”
Sos’ten “bir Tık İyilik” Kampanyası: “gelin İyiliği Çoğaltalım”
Bakan Pilli'den “TELE SAĞLIK” hizmeti
Bakan Pilli'den “TELE SAĞLIK” hizmeti
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar
Arıklı: “Anıtları karanlığa gömmek, karanlık bir zihnin eylemidir”
Arıklı: “Anıtları karanlığa gömmek, karanlık bir zihnin eylemidir”
Memur-sen, Rotasyon Konusunda Karar Alınması Çağrısı Yaptı
Memur-sen, Rotasyon Konusunda Karar Alınması Çağrısı Yaptı
Devrimci Komünist Birlik’ten Ortak Mücadele Çağrısı
Devrimci Komünist Birlik’ten Ortak Mücadele Çağrısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim