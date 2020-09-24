Test sonuçları negatif

Güzelyurt Polis Müdürlüğü personeline Covid-19 testi yapıldı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tarama ekibi tarafından, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde görev yapan polis mensubu (itfaiye ve sivil hizmet görevlileri dahil) toplam 206 çalışanına, Covid-19 Korona virüs tespiti ile ilgili PCR testleri yapıldı. Yapılan tüm testlerin sonucunun negatif olduğu tespit edildi.