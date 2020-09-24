Güzelyurt Polis Müdürlüğü personeline Covid-19 testi yapıldı
Test sonuçları negatif
Güzelyurt Polis Müdürlüğü personeline Covid-19 testi yapıldı
24 Eylül 2020 Perşembe 12:04
Güzelyurt Polis Müdürlüğü personeline Covid-19 testi yapıldı
Sağlık Bakanlığı'na bağlı tarama ekibi tarafından, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde görev yapan polis mensubu (itfaiye ve sivil hizmet görevlileri dahil) toplam 206 çalışanına, Covid-19 Korona virüs tespiti ile ilgili PCR testleri yapıldı. Yapılan tüm testlerin sonucunun negatif olduğu tespit edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.