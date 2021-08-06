banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Olmuyor işte!
Olmuyor işte!
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Popülizm yangın söndürür mü!
Popülizm yangın söndürür mü!
124'ü yerel 142 pozitif vaka
124'ü yerel 142 pozitif vaka
banner376

Teslimat yeniden Goya seçmelerinde

Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Teslimat” isimli kısa film, İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan bir festivalde daha finalist oldu. 

06 Ağustos 2021 Cuma 14:30
Teslimat yeniden Goya seçmelerinde

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği kısa film temmuz ayı sonunda GOYA’ya akredite iki festivalden ödül kazanmıştı. 
Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla tamamlanan Teslimat, bu yıl 12’incisi düzenlenen Cerdanya Film Festivali’nin kurmaca kategorisinde yarışmaya hak kazandı. 
GOYA’ya bu yıl akredite olan festival, Teslimat’ın resmi seçkisine girmeyi başardığı beşinci GOYA festivali oldu. 
Teslimat ağustos ayı içerisinde, bu festival dışında İtalya’da ve İspanya’da iki festivalde daha yarışacak, böylece filmin dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana gösterildiği festival sayısı 22’ye yükselecek. Başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı kısa film, kızının ameliyat masrafını karşılamak için bir grup mültecinin hayatıyla kumar oynayan bir şoförün hikayesini konu alıyor. 

TESLİMAT TARİHİ MÜZEDE GÖSTERİLECEK

banner341
Katalonya Özerk Bölgesi’nde yer alan 100 bin nüfuslu Girona şehrinde düzenlenen ve uluslararası alanda, “Festival Internacional de Cinema de Cerdanya” olarak bilinen festival, 7-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimat’ın festival çerçevesindeki gösterimi de 7 Ağustos akşamı 1885 yılında inşa edilen “Museu Cerdà” adlı tarihi müzede gerçekleştirilecek. Ülkedeki Covid 19 önlemleri sebebiyle bazı gösterimler açık havada bazıları ise kapalı alanda gerçekleştirilecek. Festivalin adını aldığı “Cerdanya” sekizinci yüzyılda Frankların kurduğu İspanya-Fransa sınırındaki her iki ülke topraklarını kapsayan tarihi bir bölgenin de adı. 

İSPANYA’DA ONUNCU FESTİVAL
Teslimat’ın ağustos ayında İspanya’daki ikinci durağı ise Andalusia Özerk Bölgesi’nde yer alan sahil kasabası Islantilla’da düzenlenen “Festival Internacional de Cine Bajo la Luz de la Luna de Islantilla” olacak. 3 Temmuz’da başlayan festival 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek. 
Açık havada yapılan festivalde, “Teslimat”ın gösterimi 17 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Bu gösterim ile birlikte Teslimat’ın İspanya’da gösterildiği festival sayısı 10’a yükselecek.

İTALYA’DA DÖRDÜNCÜ FESTİVAL  
İtalya’dan “İzleyici Ödülü” bulunan Teslimat, ağustos ayı içinde dördüncü kez bu ülkede gösterilecek. Teslimat, bu yıl 7-12 Ağustos tarihleri arasında 9’uncusu düzenlenen “La Guarimba Film Festival” adlı festivalin kurmaca kategorisinde yarışan 20 kısa filmden biri. İtalya’nın güneyinde Calabria bölgesinde yer alan festivalde, Teslimat’ın gösterimi 9 Ağustos’ta yapılacak. Bu gösterim Teslimat’ın İtalya’daki dördüncü gösterimi olacak.     
 

banner360
Son Güncelleme: 06.08.2021 15:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftasonu yağmur bekleniyor
Haftasonu yağmur bekleniyor
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri Manavgat’taki yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri Manavgat’taki yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor
Karagöz-Hacivat gölge oyunu 10 Ağustos'ta Girne'de
Karagöz-Hacivat gölge oyunu 10 Ağustos'ta Girne'de
İzcan: “Amaç kirli paranın aklanması”
İzcan: “Amaç kirli paranın aklanması”
Hür-iş: "%30 zam kararı ülkenin yönetim anlayışının göstergesi"
Hür-iş: "%30 zam kararı ülkenin yönetim anlayışının göstergesi"
GAÜ Müzik Öğretmenliği’nin “Çevrimiçi Yetenek Sınavı” 27 Ağustos Cuma günü
GAÜ Müzik Öğretmenliği’nin “Çevrimiçi Yetenek Sınavı” 27 Ağustos Cuma günü
Cumhurbaşkanı Tatar Din İşleri Başkanı Ünsal’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Din İşleri Başkanı Ünsal’ı kabul etti
“Çevre Bilinci Anketi”nin sonuçları paylaşıldı
“Çevre Bilinci Anketi”nin sonuçları paylaşıldı
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi kapanış gerçekleştirdi
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi kapanış gerçekleştirdi
Erenköy Direnişi ve Şehitler anılıyor
Erenköy Direnişi ve Şehitler anılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim