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“Teslimat” Türkiye’de finalist

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın, yapımcılığını Vasvi Çiftçioğlu’nun üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, Türkiye’de düzenlenen “Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali”nde finalist oldu.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:45
“Teslimat” Türkiye’de finalist

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post-prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapılan “Teslimat”, dünya genelinden 3 bin 123 başvurunun yapıldığı festivalde “Türkçe Konuşan Filmler” kategorisinde finale kalan 12 filmden biri olmayı başardı. Bu festival ile birlikte, Teslimat’ın dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana seçildiği festival sayısı 23’e yükseldi.

Yapılan açıklamaya göre, Teslimat, İtalya’dan “Seyirci Ödülü”, Porto Riko’dan “En İyi Film” ve “En İyi Aktör”, İspanya’dan ise “En İyi Sosyal içerikli Film” ve “En İyi Uluslararası Film” ödüllerini kazanmıştı.

Başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı kısa film, kızının hayatını kurtarmanın tek yolunun bir grup mültecinin hayatını tehlikeye atmak olduğuna inanan bir şoförün hikâyesini anlatıyor.

FESTİVAL İSTANBUL ATLAS SİNEMASI’NDA YAPILACAK

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Türkiye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurumsal iş ortaklığında; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı destekleri ile; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzlenen “Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali”, 27-29 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek.

“Sinema ve sanatın toplumlar üstündeki birleştirici gücünü, diaspora toplumlarının hikâyeleri vasıtasıyla seyirciyle buluşturmayı” hedefleyen festival, “Türkçe Konuşan Filmler” ve “Yabancı Dilde Filmler” adlı iki yarışmaya ev sahipliği yapacak.

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Başkanı Abdullah Eren ve festival direktörü Emrah Kılıç, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, festivalde yarışacak filmleri ve festivale ilişkin detayları açıkladı.

Festivalin jürisinde, yönetmen Anthony Nti, yazar ve yapımcı Samed Karagöz, Saraybosna Film Merkezi Direktörü Ines Tanovic, Asya Dünya Film Festivali Direktörü Asel Sherniyazova, yönetmen Nariman Aliev ve Bakü Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Fehruz Shamiyev bulunuyor.

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Son Güncelleme: 18.08.2021 17:12
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