banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

“Teslimat” Şili’de Oscar seçmelerinde yarışıyor

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa film, binlerce başvuru arasından, Şili’de düzenlenen ve Oscar seçmeleri yapan “Lebu Uluslararası Film Festivali”nin yarışma bölümüne seçilmeyi başardı. 

14 Mart 2021 Pazar 14:15
“Teslimat” Şili’de Oscar seçmelerinde yarışıyor
banner337
banner351

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin katkılarıyla tamamlanan “Teslimat” bu festivalden derece alması halinde kısaca Oscar olarak bilinen Amerikan Akademi Ödülleri’ne aday gösterilme hakkı elde edecek. 

Amerikan Akademi Ödülleri’nin kısa film yarışmasına başvuru yapabilmenin ve Oscar’a aday olabilmenin ön koşulu, Oscar’a akredite bir festivalden birincilik ödülü kazanmak. Dünya genelinde sınırlı sayıda festivalin Oscar’a akreditasyonu var. Teslimat’ın uluslararası yarışma seçkisine girmeyi başardığı Lebu Uluslararası Film Festivali, kurmaca filmler için Şili’de Amerikan Akademi Ödülleri’ne akredite tek festival olma özelliğini taşıyor. 

Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte yönettiği “Olağan Denemeler” adlı kısa film de, 2016 yılında Japonya’da Oscar seçmeleri yapan “Short Shorts & Asia”da yarışmıştı.  

ŞİLİ’NİN EN BÜYÜK FESTİVALİ’NE, BEŞ BİN BEŞ YÜZ BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLDİ

banner341
Şili’nin liman şehri Lebu’da bu yıl 13-21 Mart tarihleri arasında 21’incisi düzenlenen, “Lebu Uluslararası Film Festivali”, ülkenin en büyük sinema etkinliği olarak biliniyor. Kısa adı “Cine de Lebu” olan ve Amerikan Akademi Ödülleri’ne 2018 yılında akredite olan festival, Güney Amerika’nın da en prestijli festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.  Bu yıl 65 ülkeden, beş bin beş yüz başvuru arasından “Cine de Lebu”, uluslararası kurmaca yarışmasına Teslimat’ın da aralarında bulunduğu 33 film seçti. Festival, uluslararası kurmaca yarışmasının dışında, uluslararası animasyon, bölgesel kurmaca ve belgesel kategorilerinde de yarışmalara ev sahipliği yapıyor.

SEKİZİNCİ FESTİVAL… GÜNEY AMERİKA PRÖMİYERİ…     

Senaryosunu Doğuş Özokutan’ın kaleme aldığı, başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı Teslimat, dünya prömiyerini yaptığı Kasım ayından bu yana, İtalya, İspanya, Fransa ve ABD’de çeşitli festivallerde gösterildi. Cine de Lebu, aralık ayında İtalya’da “İzleyici Ödülü” kazanan Teslimat’ın resmi seçkisine girdiği sekizinci festival oldu. Teslimat, Güney Amerika’daki ilk gösterimini de bu festivalde gerçekleştiriyor. Ana yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun üstlendiği kısa film Ocak 2020’de Çamlıca köyünde çekilmişti. Güney Mesarya Halk Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı film, mülteci dramına farklı bir bakış getiriyor ve kızının ameliyatı için gereken parayı bulmanın tek yolunun bir grup savaş mağdurunun hayatlarıyla kumar oynamak olduğuna inanan bir şoförün hikayesini anlatıyor.   

   

banner360
Son Güncelleme: 14.03.2021 15:53
Anahtar Kelimeler:
Teslimat Filmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: "Sağlık çalışanlarının kıymetini çok iyi biliyoruz"
Ataoğlu: "Sağlık çalışanlarının kıymetini çok iyi biliyoruz"
Pelin Değirmencioğlu hayatını kaybetti!
Pelin Değirmencioğlu hayatını kaybetti!
Özersay'dan hükümete çağrı
Özersay'dan hükümete çağrı
Arucad’da yeni lisans programları açıldı
Arucad’da yeni lisans programları açıldı
Tüketiciler Derneği’nin başkanı yeniden Hasan Yılmaz Işık
Tüketiciler Derneği’nin başkanı yeniden Hasan Yılmaz Işık
Başbakan Saner'in tıp bayramı mesajı
Başbakan Saner'in tıp bayramı mesajı
Savaşan: “Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri azim için gönülden teşekkürler”
Savaşan: “Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri azim için gönülden teşekkürler”
4 sendika, yarın 10.00-12.00 saatleri arasında genel grev yapacak
4 sendika, yarın 10.00-12.00 saatleri arasında genel grev yapacak
Amcaoğlu: “Hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz; iyi ki varsınız”
Amcaoğlu: “Hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz; iyi ki varsınız”
HP: “Sağlık kadroları güçlendirilmeli"
HP: “Sağlık kadroları güçlendirilmeli"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim