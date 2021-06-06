banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

Teslimat Porto Riko’da iki ödül birden kazandı

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, “Porto Riko Avrupa Filmleri Festivali”nden iki ödül birden kazandı.

06 Haziran 2021 Pazar 15:45
Teslimat Porto Riko’da iki ödül birden kazandı
banner337

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği Teslimat, “En İyi Kısa Film” ödülüne ve başrol oyuncusu İzel Seylani  “En İyi Aktör” ödülüne layık görüldü.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapılan “Teslimat”, bu yıl 12’incisi düzenlenen “Porto Riko Avrupa Filmleri Festivali”nin “Avrupa’dan Kısalar” adlı seçkisinde yarışmaya seçilen 8 kısa filmden biriydi.

Uluslararası alanda “Festival de Cine Europeo de Puerto Rico” olarak bilinen ve bu yıl, 5-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivali, 137 ülkede faaliyet gösteren “Alliance Française” adlı uluslararası örgüt düzenliyor. Porto Riko’nun başkenti San Juan’da düzenlenen festival, bu yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi/online olarak gerçekleştirildi.

“Porto Riko’dan Kısalar”, “İspanya’dan Kısalar” ve “Avrupa’dan Kısalar” adlı yarışmaların yer aldığı festivalde, ulusal yarışmayı kazananlar 27 Mayıs’taki çevrimiçi törende açıklanmıştı. Avrupa ve İspanya seçkisinde dereceye giren filmler ise, 5 Haziran’da açıklandı. Festivalin her yıl geleneksel olarak verdiği “İzleyici Ödülü”nün ise, ülkedeki Kovid 19 kısıtlamaları kalktığında, sinema gösterimleri yapılınca, açıklanacağı duyuruldu.

banner341
TESLİMAT BUGÜNE KADAR 13 ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİNİN RESMİ SEÇKİSİNE GİRDİ, OSCAR VE GOYA FESTİVALLERİNDE DE YARIŞTI 

Ana yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun üstlendiği “Teslimat” filmi ilk gösterimini yaptığı Kasım 2020’den bugüne kadar, 13 uluslararası film festivalinin resmi seçkisine girerek İtalya, İspanya, Fransa, Şili, Ürdün, Porto Riko ve ABD’de gösterildi.

Aralık ayında İtalya’dan “İzleyici Ödülü” kazanan filmin yarıştığı festivaller arasında Amerikan Akademi Ödülleri’ne (OSCAR) ve İspanyol Akademi Ödülleri’ne (GOYA) akredite festivaller de bulunuyor.

Güney Mesarya Halk Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı “Teslimat” filmi, mülteci dramına farklı bir bakış getiriyor ve kızının ameliyatı için gereken parayı bulmanın tek yolunun bir grup savaş mağdurunun hayatlarıyla kumar oynamak olduğuna inanan bir şoförün hikayesini anlatıyor. 

banner360
Son Güncelleme: 06.06.2021 15:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
6 saatlik elektrik kesintisi
6 saatlik elektrik kesintisi
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim