“Teslimat” Kasım'da Türkiye, Amerika ve İspanya’daki 7 festivalde gösterilecek

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, bu yıl 16’ncısı düzenlenen “Kıbrıs Uluslararası Film Festivali” çerçevesinde Güney Lefkoşa ve Larnaka’da gösterilecek.

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın, yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun üstlendiği “Teslimat”, 11 Kasım Perşembe akşamı saat 19.15’te Güney Lefkoşa’da Strovolos bölgesindeki K-Cineplex Nicosia Prime adlı sinemada gösterilecek. Bu gösterim, filmin Kıbrıs prömiyeri olacak.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonunu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapılan “Teslimat”, Kasım ayı boyunca, Güney Kıbrıs, Türkiye, ABD ve İspanya’da toplam 7 uluslararası festivalde daha gösterilecek. Başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı kısa film, dünya prömiyerin yaptığı 22 Kasım 2020’den bu yana, 12 ülkede 46 uluslararası festivalin resmi seçkisine girmeyi başardı.

LARNAKA’DA GÖSTERİMİ 15 KASIM’DA

“Teslimat”, bu yıl 11-17 Kasım tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa ve Larnaka’da gerçekleştirilecek 16. Kıbrıs Uluslararası Film Festivali çerçevesinde, 15 Kasım’da Larnaka’da Belediye Tiyatrosu’nda yer alan Larnaka Bienali’nde de gösterilecek. Kısa adı CYIFF olan ve direktörlüğünü Petra Terzi’nin üstlendiği festival, seçkisinde Kıbrıs’tan ve yurt dışından kısa ve uzun metrajlı filmlere yer veriyor.

ANKARA FİLM FESTİVALİ’NDE DE YARIŞIYOR

“Teslimat” bu ay Türkiye’nin önde gelen film festivallerinden Ankara Film Festivali’nde de gösterilecek. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından bu yıl 4-12 Kasım tarihleri arasında 32’ncisi düzenlenecek Ankara Film Festivali’nin “Ulusal Kısa Film” yarışmasında yer alan 15 filmden biri de “Teslimat”.

Gösterimleri Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleştirilecek olan festival, dünya ve Türkiye sinemasının merakla beklenen pek çok ödüllü filmine ev sahipliği yapacak.

ABD’DE ALTINCI GÖSTERİM

“Teslimat”, bu yıl 4-21 Kasım tarihleri arasında 36’ncısı düzenlenen “Fort Lauderdale Uluslararası Film Festivali”nde de gösterilecek. “Teslimat” ABD’nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale adlı şehirde gerçekleştirilen festival çerçevesinde, 9 ve 11 Kasım’da gösterilecek. Bu festival ile birlikte Teslimat’ın ABD’de gösterildiği festival sayısı altıya yükselecek.

İSPANYA’DA BİRİ GOYA SEÇMELİ DÖRT FESTİVAL DAHA…

“Teslimat”, Kasım ayında bir kez daha, İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan bir festivalde yarışacak. Daha önce sekiz kez, GOYA’ya akredite festivallerde yarışan ve bunların ikisinden ödülle dönen Teslimat, bu kez, 19-27 Kasım tarihleri arasında 19’uncusu yapılacak olan “El Festival Internacional de Cine de Almería” adlı festivalde yarışacak. Kısa adı FICAL olan festivalin gösterim programı henüz açıklanmadı. “Teslimat”, bu festival dışında, 1-6 Kasım tarihleri arasında bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Festival Internacional de cortometrajes de Almassora” adlı festivalde de gösterildi. “Teslimat” 18 Kasım tarihinde ise, bu yıl 2’ncisi düzenlenen “International Festival of Granada” adlı festivalde gösterilecek. Teslimat’ın İspanya’da Kasım ayındaki son gösterimi ise 25-28 Kasım tarihleri arasında bu yıl 26’ncısı düzenlenen Errenteria Film Festivali’nde yapılacak.