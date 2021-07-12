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Teslimat dördüncü kez goya seçmelerinde

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, dünya genelinden binlerce başvuru arasından İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan iki önemli festivalin daha resmi seçkisine girmeyi başardı. 

12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:00
Teslimat dördüncü kez goya seçmelerinde

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, dünya genelinden binlerce başvuru arasından İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan iki önemli festivalin daha resmi seçkisine girmeyi başardı. 

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi desteği ile yapılan “Teslimat”, 16-24 Temmuz tarihleri arasında GOYA’ya akredite “Festival Internacional de Cine Independiente de Elche” ve “Festival Internacional de Cine de Sax” adlı festivallerin kısa film seçkisinde yarışacak. 

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Bu festivallerle birlikte “Teslimat”ın yarıştığı GOYA ön elemesi yapan festival sayısı dörde, İspanya’da bugüne kadar gösterildiği festival sayısı ise sekize yükselecek. İspanya’da sınırlı sayıda festivalin GOYA’ya akreditasyonu bulunuyor ve kısa film kategorisinde İspanyol Akademi Ödülleri’ne aday olmanın ön koşulu, GOYA seçmeleri yapan bir festivalden derece almak. “Teslimat”, daha önce de GOYA seçmeleri yapan “Festival Cine de Zaragoza” ve “Festival de Cine de Alicante” adlı iki festivalde yarışmıştı. 

Baş rollerinde İzel Seylani, Dilay Seylani, Affet Aksakallı, Hulusi Özoğul, Neşet Haydaroğulları ve Arda Aysın Sakallızade’nin yer aldığı “Teslimat”, dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana, 6 ülkede 19 uluslararası festivalin resmi seçkisine girmeyi başardı ve üç ödül kazandı. Film, kızının ameliyat masraflarını karşılamak için bir grup mültecinin hayatını riske atan bir şoförün hikayesini anlatıyor.     
 
İSPANYA’NIN EN ÖNEMLİ KISA FİLM FESTİVALLERİNDEN… 
“Teslimat”, 16-23 Temmuz tarihleri arasında bu yıl 44’üncüsü yapılan “Elche Uluslararası Film Festivali”nin kısa film seçkisinde yarışacak.  Kısa adı FICIE olan festival, İspanya’nın en köklü ve en önemli kısa film festivallerinden biri olarak kabul ediliyor. Valensiya özerk bölgesindeki 220 bin nüfuslu Elche şehrinde, Mediterraneo Vakfı tarafından düzenlenen festival, bu yıl dünya genelinden binlerce kısa film başvurusu aldı. Çeşitli kategorilerde yarışmaların yapılacağı festivalin kısa film seçkisinde, aralarında “Teslimat”ın da bulunduğu 30 film yer alıyor.   

AYNI HAFTA İÇİNDE AYNI BÖLGEDE İKİNCİ GOYA YARIŞMASI
Teslimat, 17-24 Temmuz tarihleri arasında, yine ayni bölgede bulunan başka bir GOYA’ya akredite festivalde daha yarışacak. Valensiya özerk bölgesindeki “Sax Uluslararası Film Festivali”nin bu yıl 15’incisi düzenleniyor. “Teslimat” Sax adlı sahil kasabasında gerçekleştirilen festivalin kısa film yarışmasına seçilen 27 kısa filmden biri.     

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Son Güncelleme: 12.07.2021 18:21
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