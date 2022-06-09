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“teslimat” Brooklyn’de Yarışıyor 

“teslimat” Brooklyn’de Yarışıyor 

09 Haziran 2022 Perşembe 15:25
“teslimat” Brooklyn’de Yarışıyor 

Lefkoşa, 9 Haziran 22 (TAK): Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, ABD’nin bağımsız film festivallerinden Brooklyn Film Festivali’nde gösterildi. Filmin yönetmeni Doğuş Özokutan ile yapımcısı Vasvi Çiftcioğlu, festivalin davetlisi olarak ABD’de bulunuyor.

Bu yıl 3-12 Haziran tarihleri arasında 25’incisi yapılan Brooklyn Film Festivali'ne yapılan 101 ülkeden 2 bin 694 başvurudan sadece 40 tanesi seçildi.

Uzun metraj, belgesel ve deneysel kısa filmlere de yer verilen Brooklyn Film Festivali, Kanada Sinema Ödülleri’ne (CSAQ) akredite bir festival ve aynı zamanda Amerikan sinema dergisi Movie Maker’in dünya genelinden yüzlerce festivali değerlendirerek hazırladığı “Başvurmaya Değer 50 Festival” listesinde yer alıyor. “Teslimat”, CSAQ’a akredite bir festivalde yarışan ilk Kıbrıs Türk yapımı kısa film oldu.

-Windmill Studios'da gösterildi

Bu arada“Teslimat” dün akşam Brooklyn’deki Windmill Studios’da “Kim Hayatta Kalacak?” adı verilen bir seçkide gösterildi.

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Yoğun bir katılım olan gösterim sonrasında filmin yönetmeni Doğuş Özokutan, film gösteriminde konuklara yaptığı konuşmada, mültecileri konu alan bir filmi neden yaptığını anlattı.

Özokutan, hikayeyi mültecilerin gözünden anlatmayı doğru bulmadığını ifade ederek, “Umarım bir gün onlar da kendi hikayelerini anlatacak film yapabilirler” dedi.

“Teslimat”, kızının ameliyat masraflarını karşılamak için bir grup mültecinin hayatını riske atan bir şoförün hikayesini konu alıyor.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapılan kısa filmin başrolünde İzel Seylani var. 

-Ödül töreni 12 Haziran akşamı

Brooklyn Film Festivali’nin ödül töreni, 12 Haziran Pazar akşamı yapılacak. Brooklyn’deki gösterimle birlikte “Teslimat”ın dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den buyana gösterildiği festival sayısı 62’ye yükseldi. 8 uluslararası ödülü bulunan kısa film, ABD’de de dokuzuncu gösterimini yapmış oldu. 

(GÖZ/FEZ)   Fotoğraflı

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