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Teslimat, Amerika’nın en eski festivali Columbus’ta

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa film, ABD’nin en eski ve Kuzey Amerika’nın en uzun süredir aralıksız sürdürülen festivali “Columbus Uluslararası Film ve Animasyon Festivali”nin resmi seçkisine girdi. 

16 Nisan 2021 Cuma 14:45
Teslimat, Amerika’nın en eski festivali Columbus’ta
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Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği “Teslimat”, bu yıl 17-18 Nisan tarihlerinde 69’uncusu düzenlenecek olan festivalin, uluslararası kısa film yarışmasındaki 16 finalist filmden biri olmayı başardı.  
Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla tamamlanan “Teslimat”, dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana, 10 uluslararası festivalin resmi seçkisine girdi ve İtalya’dan “İzleyici Ödülü” kazandı. 
Bu festival gösterimi Teslimat’ın ABD’deki üçüncü, Ohio eyaletindeki ikinci gösterimi olacak. Teslimat, kısa süre önce Ohio eyaletindeki 45’inci Cleveland Uluslararası Film Festivali’nde de gösterilmişti.


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FİLMLER AÇIK HAVA SİNEMASINDA GÖSTERİLECEK 
Kısa adı “CIF+AF” olan Columbus Uluslararası Film Festivali, ABD’de düzenlenen ilk film festivali olma özelliğini taşıyor ve bağımsız filmlere önem veren bir festival olarak biliniyor. Festival bu yıl Covid-19 önlemleri sebebiyle gösterimlerinin bir kısmını çevrimiçi/online yaparken, filmler ayrıca arabalı açık hava sinemalarında da gösterilecek. 
Festival, kısa film seçkisi yanında, uzun metrajlı filmlere ve animasyonlara yer verdiği seçkilere de sahip. Başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı “Teslimat”, mülteci dramına farklı bir bakış getiriyor. Film, kızının ameliyat masraflarını karşılamanın tek yolunun, bir grup mülteciyi buzluklu kamyonla taşımak olduğuna inanan bir şoförün hikayesini anlatıyor.
 

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Son Güncelleme: 16.04.2021 15:07
Anahtar Kelimeler:
Teslimat Filmi
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