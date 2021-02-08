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Tesla bir buçuk milyar dolarlık Bitcoin aldı

08 Şubat 2021 Pazartesi 15:50
Tesla bir buçuk milyar dolarlık Bitcoin aldı
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Tesla, ABD’deki Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu bildiride 1.5 milyar dolar değerinde bitcoin satın aldığını açıkladı.

Tesla, Ocak 2021’de şirket politikasında değişikliğe gitti. Şirket, rezervini değerlendirebilmek adına sahip olduğu nakit paranın bir kısmını dijital varlıklara ve altın ETF’lerine yatırabileceğini açıkladı.

Elon Musk’ın önderliğindeki şirket, SEC’ye sunduğu bildiride 1.5 milyar dolar değerinde bitcoin satın aldığını ifade etti. Tesla, ilerleyen tarihlerde “daha fazla dijital varlık alabileceğinin” mesajını verdi.

Bitcoin fiyatı, bu haber duyulduktan sonraki ilk bir saat içerisinde yüzde 10 yükselip, 43.000 doların üstüne çıktı. CoinDesk, rekoru 43.457 dolar olarak açıkladı.

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Kripto paraların risklerine değindi

İç politikasında değişikliğe giden Tesla, Bitcoin’i yalnızca yatırım değil ödeme aracı olarak da görüyor. Tesla ürünlerinin, gelecek tarihlerde bitcoin karşılığında satışa çıkarılabileceği açıklandı.

SEC’ye sunulan raporda, kripto paraların riskli yönlerine yer verildi. Kripto paraların siber saldırılara maruz kalabileceği ve fiyatların volatil olduğu belirtilirken, kripto para regülasyonlarındaki belirsizlikler vurgulandı. Elon Musk’ın şirketi, yaptığı bitcoin yatırımına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Dijital varlıklar geçmişte olduğu gibi gelecekte de siber saldırıya uğrayabilir. Bunun yanı sıra, özel anahtarların kaybolmasına yol açan insan hataları görülebilir. Yatırım yaptığımız dijital varlıkları güvende tutmak için tüm önlemleri alacağız. Ancak başarısız olmamız halinde, dijital varlıklarımızın bir kısmını veya tamamını kaybetmemiz mümkün olabilir. Bu, şirketin mali durumunu etkileyecektir.”

Nereden, nasıl almış olabilir?

Tesla bu bitcoinleri hangi borsadan veya ortalama ne kadardan satın aldığını açıklamadı. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, bu işlemin Coinbase Pro aracılığıyla gerçeklemiş olabileceğini söyledi.

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Son Güncelleme: 08.02.2021 17:26
Anahtar Kelimeler:
BitcoinTesla
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