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Terfi eden Yargıçlar yemin etti
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Terfi eden Yargıçlar yemin etti

Terfi eden Yargıçlar yemin etti

31 Mayıs 2019 Cuma 08:06
Terfi eden Yargıçlar yemin etti

YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI ŞEFİK: “GECİKME VE İCRANIN YAVAŞLIĞINDA YOĞUNLAŞAN ŞİKAYETLERİ GİDERMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

“AĞIR CEZA MAHKEMESİ HEYETLERİNİ ÜÇE ÇIKARDIK”

“EYLÜLDEN İTİBAREN LEFKOŞA, MAĞUSA VE GİRNE’DE GÖREV YAPACAKLAR”

Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Musa Avcıoğlu ve Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atanan, Cenkay. M. İnan ile Vedia Berkut Barkın, bu sabah yemin etti.

Yüksek Adliye Kurulu kararıyla terfi eden Avcıoğlu, İnan ve Barkın’ın yeni görevleri yarından itibaren geçerli olacak.

ŞEFİK: “ŞİKAYETLER GECİKME VE İCRANIN YAVAŞLIĞINDA YOĞUNLAŞIYOR”

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Yüksek Adliye Kurulu Salonu’ndaki yemin töreninde Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, adli yılın kapanmasına az kaldığını hatırlatarak, “Yargı olarak adaletin yerine getirilmesine yardımcı olmak için görevimiz neyse onu yapmaya çalışmaktayız. Yargıyı hedef alarak söylenen şikayetler, davaların gecikmesi ve icranın yavaşlığı noktasında yoğunlaşıyor” dedi.

Yargının gecikmesi noktasında Yüksek Adliye Kurulu olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Şefik, halen iki olan Ağır Ceza heyetlerini üçe çıkardıklarını söyledi.

Şefik, kendisinin Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yaptığı dönemde tek bir ağır ceza heyeti olduğunu ve bu heyetin gezerek ay içerisinde her ilçede davaları gördüğünü ancak ceza dava sayısı arttıkça bu düzende çalışılmasının mümkün olmadığı görülerek heyet sayısının ikiye çıkarıldığını anlattı.

Yüksek Adliye Kurulu’nun heyetler arasında dengesizlik oluşması nedeniyle üçüncü bir heyetin oluşturulmasına karar verdiğini belirten Şefik, kurulan üçüncü heyetle birlikte Eylül’den itibaren Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de Ağır Ceza heyetlerinin görev alacağını ifade etti.

“YAPABİLECEKLERİMİZİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ… TASARI MECLİS’TE”

Şefik, münhal açtıklarını ve 13 Haziran’da bunu da doldurmayı planladıklarını dile getirerek, “Gecikme noktasında yapabileceklerimizi yapmaya çalışıyoruz. İcra konusunda da hazırlanan bir yasa tasarısı vardır, Meclis’tedir. Umarız önümüzdeki adli yıl içerisinde yasallaşır ve eleştirilen iki noktada da ileriye doğru adım atılmış olur” diye konuştu.

Son Güncelleme: 31.05.2019 11:13
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