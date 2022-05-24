Teprikler Çanakkale Orta Okulu

Emin Özkalp Çanakkale geçilmez Gazimağusada bulunanan Çanakkale orta okulu başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. ülkemizde hayat akıp giderken Çanakkale Ortaokulu bisiklet takımı orta erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.Okulun başarılı müdürü Emin Özkalp Genclerimize değer verilirse dünyadaki yaşıtlarından geride olmadıklarını herkese gösterebilirler. Ilgisizlik,maddi imkansızlıklar içerisinde boğuşan ve çeşitli başarılara imza atan diğer okullarımızı ,öğretmenlerimizi ve sporcularını da ayrıca tebrik ediyorum. Türkiye Şampiyonluğumuz özelde okulumuza genelde de ülkemize hayırlı olsun. Her zaman dediğimiz gibi Çanakkale geçilmez değil VAZGEÇİLMEZDİR...
Emeği geçen öğretmenlerimiz öğrencilerimizi gönülden tebrik ederim