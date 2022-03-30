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Tepkisiz Kalma Platformu’ndan eylem kararı!
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Tepkisiz Kalma Platformu’ndan eylem kararı!

Sosyal medyada örgütlenen yurttaş, Tepkisiz Kalma Platformu çatısı altında eylem düzenleyecek.

30 Mart 2022 Çarşamba 11:09
Tepkisiz Kalma Platformu’ndan eylem kararı!

Sosyal medyada örgütlenen yurttaş, Tepkisiz Kalma Platformu çatısı altında eylem düzenleyecek.

 “ Tepkiliyiz! Tepkimizi göstermek için yürüyoruz. Sözümüz var! Sözümüzü söylemeye geliyoruz!” sloganı ile düzenlenecek eylem, 1 Nisan Cuma günü yapılacak.

Sabri Orient ışıklarında saat 11.00’de toplanacak eylemciler, buradan Başbakanlığa yürüyecek.

Yapılan açıklamada çağrı yapılarak, “Hangi siyasi partinin üyesi olduğun, kime oy verdiğin fark etmez... Bu gidişattan memnun olmadığını biliyoruz. Bu tepkiye sen de ses ol” çağrısı yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle: Tepkiliyiz!

Tepkimizi göstermek için yürüyoruz!

Sözümüz var!

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Sözümüzü söylemeye geliyoruz!

Hangi siyasi partinin üyesi olduğun, kime oy verdiğin fark etmez... Bu gidişattan memnun olmadığını biliyoruz.

Öğrencisi, öğretmeni, hayvancısı, çiftçisi, memuru, özel sektör emekçisi... Kim istersen ol...Bu tepkiye sen de ses ol!

Hükümete, hükümet ortaklarına, neden hükümette olduklarını hatırlatmak için, neden o koltukları doldurduklarını yüzlerine vurmak için tepki vermenin zamanı gelmiştir.

Yaşanabilir bir ülke için, çocuklarımız için, geleceğimiz için sen de yanımızda yerini al!

Basın açıklaması değil,

Tepkimizi göstermek için en önde birlikte yürüyelim!

Tepkimizi göstermek için önce burada organize oluyor, 1 Nisan Cuma günüde en önde birlikte yürüyoruz!

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Anahtar Kelimeler:
Tepkisiz Kalma PlatformuKktc
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