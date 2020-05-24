Tepebaşı’ndaki yangın için Güney Kıbrıs’tan hava söndürme desteği talep edildi ancak gerek kalmadı

TEPEBAŞI’NDAKİ YANGIN İÇİN GÜNEY KIBRIS’TAN HAVA SÖNDÜRME DESTEĞİ TALEP EDİLDİ ANCAK GEREK KALMADI

Tepebaşı Limitya mevkiinde bugün çıkan yangının kontrol altına alınamaması üzerine, Güney Kıbrıs’tan hava söndürme desteği talep edildi ancak alevlerin kontrol altına alınması üzerine buna gerek kalmadı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgarla birlikte alevlerin hızla yayılma tehlikesine karşı Türkiye’den hava desteği talep edildi ancak olumsuz hava koşulları buna engel oldu. Bu gelişmenin ardındn Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşerek Güney Kıbrıs’tan hava söndürme desteği alınması için Rum liderliği ile temas kurulmasını gerekliliğini iletti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı Rum Lider ile görüştü ve Anastasiadis’in olumlu yanıtı üzerine bir helikopterle bir yangın söndürme uçağının Tepebaşı’ndaki yangına havadan müdahalesi için süreç başlatıldı. Yangının karadan müdahale ile kontrol altına alınabileceğinin anlaşılması üzerine, Güney Kıbrıs’tan yangın söndürme helikopteri ile yangın söndürme uçağının gelişine gerek kalmadı.