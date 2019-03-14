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Tepebaşı’nda haftasonu lale festivali var

Tepebaşı’nda haftasonu lale festivali var

14 Mart 2019 Perşembe 10:21
Tepebaşı’nda haftasonu lale festivali var

Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali bu hafta sonu yapılacak..Cumartesi başlayacak festival pazar günü tamamlanacak..Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği’nin düzenlediği, Tepebaşı Muhtarlığı ve Lapta Belediyesi’nin katkı koyduğu festivalin açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyada sadece Kıbrıs’ta yetişen ve “Medoş Lalesi” olarak da bilinen Yorgoz Lalesi’nin tanıtılıp korunmasını hedefleyen festival, cumartesi günü saat 10.45’te köydeki Lale Anıtı’ndan tören alanına yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Festival süresince lale diyarı, TEPDER rehberleri eşliğinde ziyaret edilecek. Lale yürüyüşleri iki gün boyunca 13.00 ve 14.00 saatlerinde yapılacak. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali boyunca halka ‘Kıbrıs Lale’sinin yasadışı yollarla toplanmasını önlemek için el ele verelim” çağrısı da yapılacak.

Tepebaşı köy meydanında kurulacak stantlarda Kıbrıs’a özgü el işleri, yöresel yiyecek ve içecek satılacak.Festivalin ilk gününde açılış konuşmaları, yastık koşusu, halk dansları, modern dans gösterileri, Güzelyurt Halk Müziği Derneği konseri, Tunç Yükler ve grubunun konserleri olacak.

Pazar günse Kıbrıs Havaları Derneği Konseri, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği konseri, Lefkoşa Türk Belediyesi Latin gurubu konseri, Grup Bariya konseri ve çeşitli modern ve halk dansları gösterileri yapılacak.

Ayrıca pazar sabahı yürüyüşler olacak. TEPDER rehberleri eşliğinde saat 07.30’da Dağcılık Spor Derneği ( 10 kilometre -3 saat), saat 08.00’de  “Bizim Grup” (10 kilometre -3 saat), saat 10.00’da Emekli Subaylar Derneği’nin doğa yürüyüşleri (6 kilometre- 2 saat) olacak. Buluşma yeri benzin istasyonu önü olarak açıklandı.

Son Güncelleme: 14.03.2019 11:25
Anahtar Kelimeler:
Tepebaşı Lale Festivali
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