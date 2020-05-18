Tepebaşı-Akdeniz arasında ormanı ateşe vermek isteyen bir kişi tutuklandı

Tepebaşı-Akdeniz köyleri arasında bugün 11.00 sıralarında arasında mangal yakısıyla ormanı yakmaya çalışan bir kişi tutuklandı. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın gördüğü yangın büyümeden söndürüldü.
Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre, Y.S. (E-30) adlı kişi “ekin ve büyümekte olan bitkileri ateşe vermeye teşebbüs”ten tutuklandı.
Olay yerinden geçen duyarlı bir vatandaşın ateşi görmesi üzerine, yangın büyümeden söndürüldü. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada ise Y.S. tutuklandı.