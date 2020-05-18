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Tepebaşı-Akdeniz arasında ormanı ateşe vermek isteyen bir kişi tutuklandı

Tepebaşı-Akdeniz köyleri arasında bugün 11.00 sıralarında arasında mangal yakısıyla ormanı yakmaya çalışan bir kişi tutuklandı. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın gördüğü yangın büyümeden söndürüldü.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:52
Tepebaşı-Akdeniz arasında ormanı ateşe vermek isteyen bir kişi tutuklandı
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Tepebaşı-Akdeniz köyleri arasında bugün 11.00 sıralarında arasında mangal yakısıyla ormanı yakmaya çalışan bir kişi tutuklandı. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın gördüğü yangın büyümeden söndürüldü.
Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre, Y.S. (E-30) adlı kişi “ekin ve büyümekte olan bitkileri ateşe vermeye teşebbüs”ten tutuklandı.

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Olay bugün 11.00 sıralarında meydana geldi. Y.S. kullanımındaki araçla Tepebaşı ile Akdeniz köylerinin 4 ve 5’nci kilometreleri arasındaki yolda seyrederken, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı arabasındaki mangal yakısını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldı. 
Olay yerinden geçen duyarlı bir vatandaşın ateşi görmesi üzerine, yangın büyümeden söndürüldü. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada ise Y.S. tutuklandı.
 

Son Güncelleme: 18.05.2020 16:07
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