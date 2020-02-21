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Tenis ve masatenisi sporu çocuğun gelişimi için çok önemlidir

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) BESYO Masa Tenisi Antrenörü Oğuz Aydın ve GAÜ BESYO Tenis Antrenörü Kemal Türker, tenis ve masa tenisi branşları hakkında açıklamalarda bulundu.

Tenis ve masatenisi sporu çocuğun gelişimi için çok önemlidir

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) BESYO Masa Tenisi Antrenörü Oğuz Aydın ve GAÜ BESYO Tenis Antrenörü Kemal Türker, tenis ve masa tenisi branşları hakkında açıklamalarda bulundu.

21 Şubat 2020 Cuma 16:52
Tenis ve masatenisi sporu çocuğun gelişimi için çok önemlidir
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) BESYO Masa Tenisi Antrenörü Oğuz Aydın ve GAÜ BESYO Tenis Antrenörü Kemal Türker, tenis ve masa tenisi branşları hakkında açıklamalarda bulundu.

GAÜ BESYO Tenis Antrenörü Kemal Türker tenis branşı hakkında; “Tenis her yaştan bireyin yapabileceği bir spor dalı. İnsanlar hobi olarak 50,60 yaşlarında bile tenise başlayabilir. Fakat küçük yaşta başlamanın avantajları çok fazla. Tenis dikkat odaklı bir spordur. Ailelere önerdiğimiz yaş 5 yaştır. Çocukları profesyonel olarak yetiştirmek fiziksel gelişimleri açısından küçük yaşlarda başlanması daha önemlidir.  Tenis bireysel yada ikili oynanan bir oyun olduğu için çocuğun bireysel gelişimini daha kolay geliştirmesi, görebilmesi, sosyalleşebilmesi açısından çocuğun kendi istediği veya ailenin yönlendirmesi ile tenis branşına yönelim artmış durumda” dedi.

Türker; GAÜ olarak altyapıya da çok önem verdiklerini,  başarılı olan sporcuların hocaların önerdiği takdirde ortaokuldan itibaren %100 burs almaya hak kazandıklarını ve gelecekte onlardan başarı bekledikleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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GAÜ Tenis Takımı çalışmaları hakkında açıklama yapan Türker;  “Aktivite olarak, kendini geliştirmek isteyen öğrenciler olursa ayrı olarak grup çalışmaları ve özel dersler veriyoruz. Grup veya özel derslerde haftada bir veya iki kez çalışmalar olurken, profesyonel olarak çalışmalarda hafta dört, beş kez yoğun bir antrenman yapılması gerekmektedir. Amatör olarak devam eden sporcular daha sonra kendilerini geliştirdikleri takdirde genç takımı, yıldızlar takımları, üniversite ve lig takımları kadrolarının içine alınırlar” ifadelerini kullandı.


BESYO Masa Tenisi Antrenörü Oğuz Aydın Masa Tenisi branşı ile ilgili yaptığı açıklamada; “Masa tenisinde başlama yaşı yoktur ama 5 yaşından itibaren çocukları masa tenisine başlatılmasını öneriyoruz. Masa tenisi alanı daha dardır karşıdan topun gelmesi daha hızlı olduğu için hızlı hareket etmeye dayalıdır. Masa tenisinin dikkat eksikliğine, göz tembelliğine, algıya yönelik bir zayıflama varsa buna iyi geldiği de bilinmekte. Bu nedenle doktorların bize yönlendirdiği kişilerde mevcut” dedi.

 

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