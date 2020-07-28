Templos/zeytinlik İnisiyatifi Gençlerle Sabun Yapımını Paylaştı

Lefkoşa, 28 Temmuz 2020 (.): Templos/Zeytinlik İnisiyatifi, Girne Belediyesi Girne Gençlik Gelişim Merkezi’yle ile işbirliğinde “Gençlik Atölyesi” düzenledi.

İnisiyatiften verilen bilgiye göre, bugün Leymosun Kültür Evi’nde yer alan atölye çalışmasında “Zeytinyağlı Sabun” yapımı ve sabun yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar gençlerle paylaşıldı.

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