Templos/zeytinlik İnisiyatifi Gençlerle Sabun Yapımını Paylaştı

Lefkoşa, 28 Temmuz 2020 (.): Templos/Zeytinlik İnisiyatifi, Girne Belediyesi Girne Gençlik Gelişim Merkezi’yle ile işbirliğinde “Gençlik Atölyesi” düzenledi.
(ID/SEL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 28 Temmuz 2020 (.): Templos/Zeytinlik İnisiyatifi, Girne Belediyesi Girne Gençlik Gelişim Merkezi’yle ile işbirliğinde “Gençlik Atölyesi” düzenledi.
Lefkoşa, 28 Temmuz 2020 (.): Templos/Zeytinlik İnisiyatifi, Girne Belediyesi Girne Gençlik Gelişim Merkezi’yle ile işbirliğinde “Gençlik Atölyesi” düzenledi.
(ID/SEL) FOTOĞRAFLI