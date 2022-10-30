Temmuz’da imzalanan ihalenin ‘son yakıtı’ ülkeye geldi

Ülkeye bugün 3 bin 100 ton akaryakıt geldi…
Doğrudan alım (ihalesiz) yöntemiyle 24 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan 60 bin tonluk yakıt ihalesi bugün gelen yakıtla birlikte son bulmuş oldu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, konuyla ilgili konuyla Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.
Ülkeye bugün ulaşan yakıt gemisinin kendisi göreve gelmeden önce anlaşılan 60 bin tonluk ihale kapsamında geldiğini ifade ederek, “Söz konusu ihale bugün gelen yakıtla birlikte bitti” dedi.
Paşa, yeni bir ihalenin olmadığını belirterek, “Yarın gün içinde yeni akaryakıt ihalesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.
KAYNAK: KIBRIS POSTASI