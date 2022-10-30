Temmuz’da imzalanan ihalenin ‘son yakıtı’ ülkeye geldi

KIB-TEK’e akaryakıt temin etmek için 3 ay önce imzalanan 60 bin tonlun ihale kapsamında bugün ülkeye 3 bin 100 ton yakıt geldi. Kıbrıs Postası’na konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, bugün gelen yakıtla birlikte söz konusu ihalenin sonlandığını söyledi.