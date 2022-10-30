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Temmuz’da imzalanan ihalenin ‘son yakıtı’ ülkeye geldi

KIB-TEK’e akaryakıt temin etmek için 3 ay önce imzalanan 60 bin tonlun ihale kapsamında bugün ülkeye 3 bin 100 ton yakıt geldi. Kıbrıs Postası’na konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, bugün gelen yakıtla birlikte söz konusu ihalenin sonlandığını söyledi.

30 Ekim 2022 Pazar 18:22
Temmuz’da imzalanan ihalenin ‘son yakıtı’ ülkeye geldi

Ülkeye bugün 3 bin 100 ton akaryakıt geldi…

Doğrudan alım (ihalesiz) yöntemiyle 24 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan 60 bin tonluk yakıt ihalesi bugün gelen yakıtla birlikte son bulmuş oldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, konuyla ilgili konuyla Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

Ülkeye bugün ulaşan yakıt gemisinin kendisi göreve gelmeden önce anlaşılan 60 bin tonluk ihale kapsamında geldiğini ifade ederek, “Söz konusu ihale bugün gelen yakıtla birlikte bitti” dedi.

Paşa, yeni bir ihalenin olmadığını belirterek, “Yarın gün içinde yeni akaryakıt ihalesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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