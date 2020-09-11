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Temmuz Ve Ağustos Ayı Destek Ödemeleri Bugün Yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerlerine yönelik destek ödemelerine bugün başlanacağını açıkladı.

11 Eylül 2020 Cuma 10:41
Temmuz Ve Ağustos Ayı Destek Ödemeleri Bugün Yapılıyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerlerine yönelik destek ödemelerine bugün başlanacağını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işletmelerin devamı ve istihdamın sürekliliğine yardımcı olmak makasıyla Haziran’da açıklanan ikinci ekonomik pakete konan, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim için  toplam 8 bin TL olan ödemelerin yarısının ödenmesine yarın başlanacağı kaydedildi.

Destek ödemelerinin işletmelere yeniden toparlanma sürecinde destek olmak amacıyla geliştirildiği, bugün yapılacak olan ödemelerin Temmuz ve Ağustos ayı için 4 bin TL olacağı belirtildi.

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Son Güncelleme: 11.09.2020 10:45
Anahtar Kelimeler:
Destek Ödemeleri
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