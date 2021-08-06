Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı

İSTATİSTİK KURUMU ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyonunu yüzde 2,23 olarak açıkladı.
İstatistik Kurumu’nun sitesinde yayınlanan Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, 7 aylık enflasyon yüzde 11.26, yıllık enflasyon ise yüzde 20.23 olarak gerçekleşti.
En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 50 ile piyango bileti (TC), yüzde 44.30 ile bamya ve yüzde 35.58 ile çarliston biber olarak sıralandı.
Endekste yer alan 274 maddenin ortalama fiyatı artarken, 95 maddenin fiyatı düştü.