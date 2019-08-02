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Temmuz ayı enflasyon oranı % 1.07…

Belirlenen “2019 yılı Temmuz ayı hayat pahalılığı / enflasyon oranları”, Başbakanlık İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu tarafından açıklandı.

Temmuz ayı enflasyon oranı % 1.07…

Belirlenen “2019 yılı Temmuz ayı hayat pahalılığı / enflasyon oranları”, Başbakanlık İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu tarafından açıklandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:37
Temmuz ayı enflasyon oranı % 1.07…

KKTC’de Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 1.07 olarak açıklandı.
Belirlenen “2019 yılı Temmuz ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon oranları”, Başbakanlık İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu tarafından açıklandı.
İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay tüketici fiyatları genel endeksini yayınlamakta olduğu hatırlatılan açıklamada,  2019 yılı Temmuz ayı Enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre % 1.07, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 8.72 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 23.24 değişim gerçekleştiği kaydedildi.  

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI % 129.89 SABİT TELEFON GÖRÜŞME ÜCRETİ (YURT İÇİ) , % 102.59 BEYAZ LAHANA VE % 72.97 SABİT TELEFON GÖRÜŞME ÜCRETİ (YURTDIŞI)
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 157 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği ifade edilen açıklamaya göre, en yüksek fiyat artışı % 129.89 oranıyla Sabit Telefon Görüşme Ücreti (Yurt İçi) , % 102.59 oranıyla Beyaz Lahana ve % 72.97 oranıyla Sabit Telefon Görüşme Ücreti’nde (Yurtdışı) oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %73.39 Patlıcan, %56.09 Kavun ve %49.33 Karpuz’da.
Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşti:
1    Haberleşme    ana grubunda %9.73 artış,
2    Sağlık    ana grubunda %6.68 artış,
3    Lokanta ve Oteller    ana grubunda %4.31 artış,
4    Ulaştırma ana grubunda %1.34 artış,
5    Gıda ve Alkolsüz İçecekler    ana grubunda %0.76 artış,
6    Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.74 artış,
7    Alkollü İçecekler ve Tütün    ana grubunda %0.36 artış,

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8    Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.34 artış,
9    Eğlence ve Kültür ana grubunda %1.56 azalış,
10    Eğitim     ana grubunda %0.93 azalış,
11    Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.41 azalış,
12    Giyim ve Ayakkabı    ana grubunda %0.13 azalış.
Temmuz  ayında en yüksek artış gösteren ana grup Haberleşme ana grubu oldu. Haberleşme ana grubunda Sabit Telefon Görüşme Ücretleri ve Telsiz Telefon fiyatlarındaki artışlar nedeniyle en çok yükselen ana grup. 

Sağlık ana grubunda Hastane Ameliyat Ücreti (Özel Hastane), Numaralı Gözlük Çerçevesi, Diş Röntgen Filmi Ücretlerindeki artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup oldu.
Lokanta ve Oteller’de Kahve, Kıymalı Pide, Otel Ücretleri; Ulaştırma’da Araba için Full Servis, Akü, Uçak Ücretleri; Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de Süt, Nor, Dana Eti (Kuşbaşı); Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde, Teflon Tencere, Kaşık (Çelik), Bulaşık Deterjanı (Tablet) (Makine İçin); Alkollü İçecekler ve Tütün’nde Şarap, Viski, Bira; Çeşitli Mal ve Hizmetler’de Traş Köpüğü, Saç Kesme (Erkek İçin), Güneş Gözlüğü fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer gösterdi.      
Temmuz ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalaması eksi oldu. 
Eğlence ve Kültür ana grubu Yüzme Kursu Ücreti, Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-Fransa), Kedi Maması fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle en çok azalan grup. 
Eğitim’de Özel Okul Ücretleri; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da Pencere Satın Alma, Kira Ücreti, Laminat Parke, Giyim ve Ayakkabı’da Kadın, Erkek, Çocuk - Bebek Giyim ve Ayakkabı fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana gruplarda eksi değer görüldü. 
Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 8 ana grubunda artış olurken, 4 ana grubunda ise düşüş oldu. 

 

Son Güncelleme: 02.08.2019 14:21
Anahtar Kelimeler:
Kktc Enflasyon
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