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Temiz Düşün Projesi Kapsamında Doğancı İlkokulu’nda Uygulamalı Eğitim Yapıldı

Lefkoşa, 20 Aralık 19 (.):Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında Doğancı İlkokulu’nda öğrencilere seyyar enerji ve çevre laboratuvarında, su ve enerji tasarrufu ile iklim değişikliğiyle ilgili uygulamalı eğitim yapıldı.

Temiz Düşün Projesi Kapsamında Doğancı İlkokulu’nda Uygulamalı Eğitim Yapıldı

Lefkoşa, 20 Aralık 19 (.):Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında Doğancı İlkokulu’nda öğrencilere seyyar enerji ve çevre laboratuvarında, su ve enerji tasarrufu ile iklim değişikliğiyle ilgili uygulamalı eğitim yapıldı.

20 Aralık 2019 Cuma 14:57
Temiz Düşün Projesi Kapsamında Doğancı İlkokulu’nda Uygulamalı Eğitim Yapıldı

Lefkoşa, 20 Aralık 19 (.):Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında Doğancı İlkokulu’nda öğrencilere seyyar enerji ve çevre laboratuvarında, su ve enerji tasarrufu ile iklim değişikliğiyle ilgili uygulamalı eğitim yapıldı.

İklim değişikliği konusunda hazırlanan kitapların da dağıtıldığı etkinlikte öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında Doğancı İlkokulu’nda düzenlenen “İklim Değişikliği” konulu etkinliğe katıldı.

Doğancı İlkokulu’na gelişinde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Doğancı Muhtarı Ali Yılmaz Çölaşan, Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Özakdenizli, Doğancı İlkokulu Müdürü Leyla Güneş ile öğretmenler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi meral Akıncı, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, etkinlikte çevrenin korunmasıyla ilgili öğrendiklerini evde de uygulamalarını istedi. 

“DÜNYAMIZ DA, İNSANLAR DA SAĞLIKLI OLSUN”

Çocukların etkinlikte çevrenin korunmasıyla ilgili neler yapılması gerektiğini öğrendiğini, bunlar uygulanırsa daha iyiye daha güzele, uygulanmaması durumunda dünyanın daha kötüye gideceğini anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Dünyamız sağlıklı olsun ki, sizler de sağlıklı bir çevrede büyüyün. Bunun için ele ele verip çalışalım” dedi.

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ÇOCUKLAR, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE NASIL “DUR” DİYECEKLERİNİ ÖĞRENDİ

Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında eğitim verdi ve iklim değişikliğinin nasıl durdurulabileceği konusunda sorular yönelterek bilgilerini pekiştirdi.

TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitapların da dağıtıldığı etkinlikte, Güvenir Vakfı’na ait seyyar enerji ve çevre laboratuvarı araçta, öğrencilere su ve enerji tasarrufu ve iklim değişikliğiyle ilgili uygulamalı bilgi verildi.

TEMİZ DÜŞÜN YEŞİL OKULLAR PROJESİ’NİN AMACI

“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ada genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konuları ele alınıyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Güvenir Vakfı ile işbirliğiyle sürdürdüğü projede, eğitimler Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşenVaroğlu Atik başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi doktora öğrencileri tarafından veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi, KKTC genelinde, altı bölgede, altı ay sürecek.

(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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