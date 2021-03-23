Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu-İlkokulu Öğretmenleri Gazimağusa Glapsides plajında çevre temizliği etkinliğini gerçekleştirdiler.

Tüm canlılar için olmazsa olmaz olan su kaynaklarının nehirlerin, göllerin, denizlerin ve okyanusların insanoğlu tarafından hızla kirletildiğinden yola çıkılarak, oluşturulan bu kirliliğin hem insanlara hem de diğer tüm canlılara verdiği zararı bir nebze olsun önlemek amacıyla yapılan etkinlikte temiz su, sağlıklı yaşam felsefesi benimsenmiştir.

Su olmadan yaşam olmaz diyen öğretmenlerimiz, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa ve daha yaşanabilir bir dünya için sularımızın değerini bilmeliyiz mesajını verdiler.