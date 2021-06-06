banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

Temiz bir çevre için el ele

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Dipkarpaz - Ronans sahilinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

06 Haziran 2021 Pazar 17:50
Temiz bir çevre için el ele
banner337

Etkinliğe Cevre Koruma Dairesi Mağusa ve Karpaz personeli, Dipkarpaz Belediyesi, Temizada, İyilik Gönüllüleri ve Taşkent Doğa Parkı katılarak katkı koydu.

Ülkemizin en önemli kaplumbağa yumurtlama alanı olan ve aynı zamanda Özel Çevre Koruma Bölgesi durumunda olan Ronans sahilinde yapılan etkinlik dolayısı ile bölge çöplerden arındırılarak, doğaya uygun bir yaşam alanı yaratıldı.

banner341
'Elindeki çöpü yere atma' sloganı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından başlatılan çevre temizliği etkinlikleri de haftanın belirli günleri farklı farklı bölgelerde devam ediyor.

ALO 123 HATTINA BİLDİRİN

Çevre konusunda yasaları ihlal eden kişilerin tespit edilmesi halinde Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren Alo 123 ihbar hattına bilgi verilmesi, çevrenin korunması açısından oldukça önem arz etmektedir.

Çevre Koruma Dairesi, çevreyi kirleten vatandaşların Alo 123 ihbar hattına bildirilmesi durumunda bölgeye en yakın ekibini olaya müdahale etmesi için yönlendirerek anında cezai işlem uygulamaktadır.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
6 saatlik elektrik kesintisi
6 saatlik elektrik kesintisi
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim