Teminatla serbest bırakıldı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, zanlının 25 Temmuz 2019 tarihinde Gönyeli’de CÖŞ ekibi tarafından hareketlerinden şüphelenildiğini ve mahkeme emriyle evinde yapılan aramada tasarrufunda 338 miligram uyuşturucu madde ile kâğıt içinde tütünle karışık 70 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Sevinç, tahkikatın tamamlandığını belirtip, Filistin uyruklu olan üniversite öğrencisinin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.