Teminata bağlandılar…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dörtyol yakınlarında 29 Ocak 2019 tarihinde trafik kazası yapan ve aracında uyuşturucu madde içeren sarma sigara bulunan zanlı Kudret Natik ile konu uyuşturucu maddeyi zanlı Natik’e sattığı ileri sürülen zanlı Murat Özbayır hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Natik ile Özbayır tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.