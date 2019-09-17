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Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi içme ve kullanma suyu ile gıda güvenliği denetimlerine devam ediyor

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi içme ve kullanma suyu ile gıda güvenliği denetimlerine devam ediyor

17 Eylül 2019 Salı 15:01
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi içme ve kullanma suyu ile gıda güvenliği denetimlerine devam ediyor

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi içme ve kullanma suyu ile gıda güvenliği denetimlerine devam ediyor.
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı sıhhiye müfettişleri her yıl KKTC genelinde tüm bölgelerdeki okulların içme-kullanma sularından numune alarak analiz ve kontrollerini yapıyor.
Daire’den yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos’ta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na, okulların kullandığı içme ve kullanma sularına ait su depolarının okul dönemi başlamadan önce temizlenerek bakımlarının yapılması için yapılan uyarının ardından, okul depolarından su numunesi alınmaya başlandı. Çıkan tüm sonuçlar web sayfasından yayınlanacak.

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2019 Temmuz ayı içerisinde gıda güvenliği ve hijyen yönünden de denetimler yapıldı.
Gıda güvenliği ve hijyen yönünden 93 işletme, İthalat aşamasında ise 576 denetim gerçekleştirildi. 47 çeşit gıda ve su numunesi alınarak analiz ettirildi. Yerli üretim ambalajlanmış içme sularından 69 numune, plaj ve yüzme havuzlarından ise 160 örnek analize gönderildi.
 

Son Güncelleme: 17.09.2019 19:19
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