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Temel Sağlık Dairesi, İtalya’dan ithal edilen plastik kevgirler konusunda uyardı

23 Şubat 2022 Çarşamba 18:15
Temel Sağlık Dairesi, İtalya’dan ithal edilen plastik kevgirler konusunda uyardı

“İTHALATÇI FİRMANIN RAFLARDAN GERİ ÇEKTİĞİ ÜRÜN KULLANILMASIN, SATIŞ NOKTALARINA İADE EDİLSİN”
İnsan sağlığı için sakıncalı olduğu tespit edilen İtalya’dan ithal plastik kevgirler KKTC’deki raflardan da çekildi.

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Temel Sağlık Dairesi, tüketicileri söz konusu plastik kevgiri kullanmaması, satın aldıkları mağazaya iade etmesi konusunda uyardı.
Temel Sağlık Dairesi’nden yapılan açıklama şöyle:
“İtalya’da üretilerek ülkemize ithal edilen “Pujadas” plastik kevgir ürününden Avrupa Birliği pazarında resmi makamlarca yaptırılan analizlerde birincil aromatik amin migrasyonu tespit edilmesi nedeniyle dağıtımı yapılan ülkelerde piyasadan geri çekilmesine dair çalışmalar başlatılmıştır. 

Ürün KKTC’ye 2020 ve 2021yıllarında toplam 60 adet ithal edilmiş olup, ithalatçı firma tarafından raflardan 19 adet geri çekilmiştir. Söz konusu ürün “Arden Living” mağazalarında satışa sunulmuş olup, tüketicilerin satın almış olduğu ürünü kullanmaması ve satış noktalarına iade etmeleri önemle duyurulur

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Son Güncelleme: 23.02.2022 22:16
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