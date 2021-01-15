Temassız Tasarım Eğitiminin konuşulduğu toplantıda LAÜ Akademisyeni de bildiri sundu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil, İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün organize ettiği “Temassız” ana temasıyla online gerçekleştirilen “15. İç Mimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı”na İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak, Türkiye ve KKTC’de eğitim veren 40 farklı üniversiteden bölüm başkanları ve temsilcileri ile katıldı.

İç mimarlık eğitimi veren üniversiteler arasında iletişim ortamı yaratmak ve disipline yönelik konuları tartışmaya açarak çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantının temasının, dünyanın ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı pandemi sürecinde “Temassız” olarak belirlendiğini belirten Ermiyagil, tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını ile iç mimarlık eğitiminin de diğer tasarım eğitimleri ile benzer süreçlerden geçmekte olduğunu ifade etti.

Ermiyagil toplantı kapsamında temassız iç mimarlık eğitimine ilişkin dinamiklerin aşağıdaki başlıklar bağlamında sorgulanmasına çalışıldığını belirterek bu başlıkları şöyle sıraladı;

Değişimin eşiğindeki geleneksel tasarım stüdyosu

Temassız tasarım stüdyosu

Öğrenen ve öğreten ilişkileri- iletişimi- etkileşimi

Yeni metod ve araçlar

Olanaklar ve olanaksızlıklar

Eğitim müfredatının adaptasyonu

Eşzamanlı uygulamalar

Enformal pratikler

Ermiyagil toplantıda “Temassız Tasarım Eğitiminin İç Mimarlık Tasarım Stüdyoları Üzerinden İrdelenmesi” başlıklı sunumunun yanında LAÜ tasarım atölyelerinin yeni normali ile ilgili öğrencilerin görüşlerini de toplantıda sunduğunu dile getirerek, tasarım atölye dersleri, mimarlık ve içmimarlık bölümlerinin ana iskeletini oluşturmakta olduğunu ve öğrencilerin eğitim süreçlerin de çok önemli yere sahip olduğuna vurgu yaptı.

“Tasarım Atölye derslerinde ilk atölye olan temel tasarım atölyeleriyle birlikte öğrencilere, sadece dinlerken değil, tasarlarken, üretirken, yaratırken de, sorgulama, düşünme, araştırma, kendi tasarımına eleştirel bakış açısıyla bakabilme gibi becerileri de kazandırma hedeflenmektedir” diyen Ermiyagil, tasarım atölyelerinde, öğrencilerden farklı fonksiyonlara sahip mekanlar tasarlarken, mezun olduktan sonra karşılaşacakları sorunlarla yüzleşip, çözüm üretmelerinin beklenmekte olduğunu ifade etti. Ermiyagil, tasarım atölyelerinde, yüzyüze usta çırak ilişkisi çerçevesinde yıllardır süre gelen tasarım eğitim modelinin 2020 Mart ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle aniden ciddi bir değişime uğrayarak Covid-19 salgını ile içinde bulunulan temassız tasarım eğitim sürecinde değerlendirmelerinin yapabilir duruma geldiklerini belirtti.