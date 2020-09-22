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Telsim’den öğrencilere 6 GB internet desteği devam ediyor

22 Eylül 2020 Salı 18:57
Telsim’den öğrencilere 6 GB internet desteği devam ediyor
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TELSİM İLE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI’NIN EĞİTİMDE BÜYÜK İŞBİRLİĞİ.

TELSIM, KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI’NIN UZAKTAN EĞİTİM KARARI ÜZERİNE, ONLINE EĞİTİM SÜRESİNCE DEVAM EDECEK OLAN HER ÖĞRENCİYE 6GB İNTERNET DESTEĞİNE DEVAM EDIYOR.

Telsim, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uzaktan eğitim kararını Nisan 2020 tarihinde vermesinin üzerine, eğitimin aksamadan devam edebilmesi için tüm öğrencilere 6GB internet hediye etti. Bu kapsamda, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitimlerinde kullanmaları için her ay 6 GB internet yükleniyor.

Eğitimin desteklenmesi için gerçekleştirilen bu işbirliği kapsamında, ücretsiz verilen internet, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı eğitim portalı olan egitim.mebnet.net ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığına ait eba.gov.tr eğitim portalına erişim için geçerli.

Tüm Telsim aboneleri, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın (MEKB) eğitim portalı olan egitim.mebnet.net ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığına ait eba.gov.tr’de yayınlanan eğitim portalına erişebilmeleri için her ay 6GB’ a kadar ücretsiz erişim sağlayabilirler. Ayrıca Red Cool ve Freezone abonelerimiz bu 6GB internetlerini EBA TV kanallarını da içeren Vodafone TV uygulamasında kullanabileceklerdir.

Freezone ve Red Cool tarifesi aboneleri, Vodafone TV servisine ücretsiz abone olabilir ve EBA TV kanallarını her ay 6GB’ a kadar ücretsiz şekilde izleyebilirler. Otomatik olarak tanımlaması yapılan bu kullanım haklarına istinaden, müşterilerimizin farklı herhangi bir talepte bulunmasına ya da işlem yapmasına gerek yoktur.

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Android cihaz kullanan abonelerimiz Google Play’den, iOS cihaz kullanan abonelerimiz ise App Store’dan Vodafone TV uygulamasını indirebileceklerdir. Ayrıca konu ile ilgili esaslara ve servis özelliklerine http://bit.ly/Covideathon linkinden ulaşılabilecektir.

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