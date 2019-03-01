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Telsim Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması Finali 18 Nisan’da

Lefkoşa, 1 Mart 19 : KKTC Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Telsim Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali 18 Nisan’da yapılacak. Yarışma için, orkestraların sorumlu öğretmenleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Bakanlık yetkilileri de katıldı.

Telsim Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması Finali 18 Nisan’da

Lefkoşa, 1 Mart 19 : KKTC Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Telsim Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali 18 Nisan’da yapılacak. Yarışma için, orkestraların sorumlu öğretmenleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Bakanlık yetkilileri de katıldı.

01 Mart 2019 Cuma 15:58
Telsim Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması Finali 18 Nisan’da

Lefkoşa, 1 Mart 19 : KKTC Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Telsim Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali 18 Nisan’da yapılacak. Yarışma için, orkestraların sorumlu öğretmenleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Bakanlık yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, Telsim 7. Freezone Liselerarası Müzik Yarışması hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

TANPINAR: “HER YIL AYNI HEYECANI YAŞAMAKTAN MUTLUYUZ”

Her yıl aynı heyecanla yarışmayı düzenlediklerini kaydeden KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, yarışmayı sosyal sorumluluk refleksiyle her yıl daha da geliştirerek organize ettiklerini söyledi. Gençlerin müzik ve sanatla içiçe olduğu, risklerden uzak bir genç neslin müzik gibi sanat dallarıyla mümkün olabileceğini ifade eden Tanpınar, müziğe gönül vermiş gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda yarışmada hangi okulun kaçıncı sırada sahneye çıkacağını belirlemek için kura çekimi de yapıldı. Kura çekimine göre sahne alacak grupların listesi şu şekilde: “19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Yakın Doğu Koleji, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Girne Amerikan Koleji, Levent Koleji – Grup II, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Polatpaşa Lisesi, The English School Of Keyrenia, Levent Koleji – Grup I, Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Namık Kemal Lisesi.” 

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganıyla yapılacak bu yılki yarışmaya, kazanan gruplara icra, orkestra, kız solist, erkek solist, enstrüman ve sahne performansı olmak üzere toplam altı kategoride ödüller verilecek.

(AK/HÖ)

        
 

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