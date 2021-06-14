Telsim ile Foder’in “Çocuk gözüyle Kıbrıs’ın sokak oyunları fotoğraf yarışması” nın finalistler belirlendi

FODER’den verilen bilgiye göre, jüri üyelerinin şartnameye uygun bulunan fotoğraflar arasında yaptıkları değerlendirme sonucunda 53 fotoğraf sergilenmeye hak kazanırken, 8 fotoğraf ödüle layık görüldü.

Fotoğraf makinesi veya cep telefonu ile farklı fotoğraf teknikleri kullanılmak suretiyle gönderilen fotoğraflar, FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, Fotoğraf Sanatçısı Hasan Bağlar ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar'ın oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi.

SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ SARAYÖNÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da düzenlenecek törenle verilecek.

Sergi ve Ödül Töreni pandemi koşulları gözetilerek Sarayönü Lefkoşa’da açık havada gerçekleştirilecek.

İlkokul ve ortaokul kategorilerinde düzenlenen yarışmada sergilenecek fotoğrafları da görme imkanı tanınacak sergi, saat 15.00’e kadar açık olacak.

Yarışmada fotoğrafları sergilenen ve ödül alan çocuklara katılım sertifikaları ve FODER tarafından 2'şer saatlik 3 ders olarak ücretsiz "Temel Fotoğrafçılık Eğitimi" verilecek.