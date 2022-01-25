banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim sonrası anayasal süreç işliyor
İtirazlar değerlendiriliyor!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı yapılacak
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı
Gazete manşetleri 25 Ocak 2022 Salı
Gazete manşetleri
İskele seçmenini ‘satılık’ ilan ettiler!
İskele seçmenini ‘satılık’ ilan ettiler!
banner405

“Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması“ bu yıl 8. kez düzenleniyor

25 Ocak 2022 Salı 15:00
“Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması“ bu yıl 8. kez düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde her yıl düzenlenen "Telsim FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması" bu yıl 8. kez düzenleniyor. 
Bakanlık açıklamasına göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda düzenlenen ikinci öğretmenler toplantısında, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullardan başvurular alındı. 
Toplantıya, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve 17 okuldan sorumlu öğretmenler katıldı. 
Mart ayında yapılacak üçüncü toplantıda, yarışmanın jüri üyelerinin kararlaştırılması ve yarışma sıralaması için kura çekimine gidilecek. 
YAMAN: “LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI CİDDİ BİR ORGANİZASYONDUR”
Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman yarışmaya çok önem verdiklerini söyledi.

banner341
Pandemi döneminde gençlerin akademik gelişimleri yanında kültürel ve sanatsal olarak aktif olmalarının da değerli olduğunu ifade eden Yaman, “Zor bir süreçten geçiyoruz fakat hayatın da devam ettiğini kendilerini korumak şartı ile hissettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.
TANPINAR: “YARIŞMANIN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE VE DOĞRU BİR ZAMANDA YAPILMASINI HEDEFLİYORUZ.”
Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da projeyi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile birlikte yürütüyor olmaktan mutlu olduklarını kaydetti ve “Zor şartlardan geçiyoruz fakat bu zor şartlarda da gençlerimize normale dönme noktasında olduğumuzu gösteren bir ivme yakalatmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin bu çalışma içerisinde olmaları, bir yarışmanın yapılıyor olması eminim onları mutlu ediyordur.” dedi. 
Yarışma kurallarında gereken esnekliğin gösterileceğini ve tüm okullarla bir anlayış çerçevesinde bu yarışmanın yapılmasını amaçladıklarını söyleyen Tanpınar,  bakanlıkla istişare halinde organizasyonun hem sağlıklı bir şekilde hem de doğru bir zamanda yapılmasını hedeflediklerini belirtti.
Yarışmada, "orkestra", "kız solist", "erkek solist", "sahne performansı", “en iyi icra” "enstrüman" ve “Raif Denktaş Özel Ödülü” kategorilerinde ödüller verilecek. Kazananları bekleyen bir çok sürpriz hediyenin yanında, birinci gelen orkestra için, stüdyoda kayıt ve klip çekimi ödülü de verilecek.
 

banner360
Son Güncelleme: 25.01.2022 16:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: “Hükümetin UBP başkanlığında kurulacağı görülüyor… Tüm partilerle görüşeceğiz”
Sucuoğlu: “Hükümetin UBP başkanlığında kurulacağı görülüyor… Tüm partilerle görüşeceğiz”
Tatar, Ataoğlu ile görüştü
Tatar, Ataoğlu ile görüştü
KTTO, siyasi partilere “işbirliği” çağrısı yaptı
KTTO, siyasi partilere “işbirliği” çağrısı yaptı
Tatar, Erhürman'ı kabul etti
Tatar, Erhürman'ı kabul etti
KSP seçim sonuçlarını değerlendirdi
KSP seçim sonuçlarını değerlendirdi
27-28 Ocak Şehitleri Perşembe günü törenlerle anılacak
27-28 Ocak Şehitleri Perşembe günü törenlerle anılacak
Eroğlu’ndan Sucuoğlu’na kutlama mesajı
Eroğlu’ndan Sucuoğlu’na kutlama mesajı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iki konser veriyor
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iki konser veriyor
Tatar, Özersay’la görüştü
Tatar, Özersay’la görüştü
En soğuk gece ve gün yaşanacak!
En soğuk gece ve gün yaşanacak!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim